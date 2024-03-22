Meteoroloji'den Önemli Uyarı: 15 İl İçin Sarı Alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, 22 Mart 2024 tarihinde ülke genelinde beklenen hava koşulları oldukça dikkat çekici. Kuvvetli yağışların ve fırtınaların etkili olacağı bu dönemde, vatandaşlarımızın hava durumu tahminlerine özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ülke Genelinde Beklenen Hava Koşulları

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege bölgeleri dışında kalan geniş bir alanda, parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Antalya, Manisa ve çevre illerde aralıklı yağışlar beklenmektedir. Yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı ve Diyarbakır'ın doğu bölgelerinde daha da kuvvetlenerek etkili olması öngörülmektedir.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlarının hakim olacağı bu dönemde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışları görülebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli yağışların meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Önemli Uyarılar ve Tedbirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu koşullar, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarlar ise, doğu kesimlerde güney yönlerden, diğer bölgelerde ise kuzey yönlerden esmeye devam edecek.

Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına alacak olan bu hava koşulları, vatandaşlarımız için çeşitli riskler taşımaktadır. Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı ve tahminlerini dikkate almaları, gerekli tüm tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır.