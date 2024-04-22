Meteoroloji Uyardı! Dikkat Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın! İstanbul'da Rekorlar Kırılacak

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, bölge sakinlerini etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, bu hafta boyunca sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

İstanbul, Edirne ve Kırklareli illerinde 24 ila 26 derece, Tekirdağ'da 23 ila 25 derece, Sakarya'da 28 ila 32 derece, Kocaeli ve Yalova'da ise 26 ila 30 derece arasında sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Sıcak Havalar Çarpabilir

Yüksek sıcaklıklar, özellikle kronik rahatsızlıkları olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için çeşitli sağlık riskleri oluşturabilir. Uzmanlar, vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını, serin ve gölgelik alanlarda kalmalarını öneriyor. Bu saatlerde dışarıda olan vatandaşların güneş ışınlarına maruz kalmamak için şapka, güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler alması ve bol miktarda su tüketmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sıcaklıklara Karşı Alınabilecek Önlemler

Su Tüketimi: Yeterli su tüketimi, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Gün içinde düzenli olarak su içmeye özen gösterin. Güneş Kremi Kullanımı: UV ışınlarına karşı cildinizi korumak için yüksek faktörlü güneş kremi kullanımı önemlidir. İç Mekanlarda Kalma: Mümkün olduğunca serin ve gölgelik alanlarda zaman geçirin. Ev ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanımını artırın. Hafif Giyim: Açık renkli, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edin. Bu tür kıyafetler, vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur.

Meteoroloji Uyarıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yüksek sıcaklıkların birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların, güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olası sağlık sorunlarına karşı tetikte olmaları önem taşımaktadır. Özellikle öğle saatlerinde yapılması planlanan dış aktivitelerin ertelenmesi veya sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Bu dönemde, hava durumu ve sağlık konularında bilinçli olmak, olası olumsuz etkilere karşı korunmak adına büyük önem taşımaktadır. Bireyler ve aileler, bu önerilere uyarak sağlıklı ve güvenli bir yaz dönemi geçirebilirler.