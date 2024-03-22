Kentsel dönüşüm kredisi kullanacak İstanbullular, hayat sigortalarını indirimli yapabilecek

Yüzölçümünün önemli bir bölümü deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de, başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşümle yenilenmesi gereken yüz binlerce konut bulunuyor. Söz konusu yapılarda oturanlar, binalarını güvenli hale getirmek istese de birçoğunun bütçesi buna el vermiyor. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca açıklanan ve ilk etapta pilot şehir olarak İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da uygulamaya giren düşük faizli, uzun vadeli kentsel dönüşüm kredisi, riskli binaların yenilenmesi sürecini daha da hızlandıracak. Binalarını kentsel dönüşüm kredisi ile depreme karşı güvenli hale getirmek isteyen vatandaşların önünde, hayat sigortalı ve hayat sigortasız olarak iki farklı seçenek bulunuyor. Kentsel dönüşüm kredisi borçlarını kendileri ve yakınları için güvence altına almak için kredi hayat sigortası yaptıracak tüketiciler, poliçelerini, oturdukları yerden kolayca ve üstelik bankalara göre neredeyse yarı fiyatına satın alabiliyor.

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