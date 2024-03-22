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İzmir'de Feci Kaza: 2 Ölü 7 Yaralı

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İzmir'de Feci Kaza: 2 Ölü 7 Yaralı
İzmir Çiğli'de korkunç kaza. İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

İzmir Çiğli'de korkunç kaza. İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Anadolu Caddesi Çiğli Santral Durağı yakınlarında caddenin sol şeridinde meydana gelen maddi hasarlı kazaya karışan araç sürücüleri A.K. (31) ve E.C.İ. (27), kaza raporu tutmak üzere araçlarından indi.

Bu esnada Menemen istikametinden Karşıyaka yönüne seyir halinde olan A.E.'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobil ile kaza için yardıma gelen otomobile ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarparak durabildi.

Meydana gelen korkunç kazanın ardından daha önceki kaza için yardıma gelen ve araçtan çıkan İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen (58) yola savruldu. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan A.K. (31), M.Ü. (22), G.Ü. (25), A.A., T.Ç., A.B.S., ve A.E. çevre hastanelere sevk edildi.

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