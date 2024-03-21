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3 organize suç örgütü çökertildi

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3 organize suç örgütü çökertildi
3 organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

3 organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, elebaşları dahil 63 şüphelinin gözaltına alınmasıyla 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-16" operasyonlarında, İstanbul'da Mahsun Özer'in, Muğla'da Çetin Çağlayan'ın, İzmir'de ise Harun Pehlivan'ın elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

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