23 Nisan Ücretsiz Ulaşım: Ankara, İstanbul ve İzmir'de Nasıl Faydalanılır?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Başkentray, megakent İstanbul'da Marmaray ve Ege'nin incisi İzmir'de İZBAN hatları, vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu özel günde, çocukların ve ailelerinin bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşamaları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 23 Nisan'da Ücretsiz Ulaşım

Ankara'da Başkentray

Ankara, Türkiye'nin kalbi ve başkenti olarak, Başkentray ile 23 Nisan'da ücretsiz seyahat etme fırsatı sunuyor. Bu hizmet, özellikle Anıtkabir ziyaretleri ve çeşitli bayram etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

İstanbul'da Marmaray ve Metro Hatları

İstanbul, iki kıtayı birleştiren şehir olarak, Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ile ulaşımı kolaylaştırıyor. Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı da dahil olmak üzere, bayram boyunca ücretsiz olacak.

İzmir'de İZBAN

Ege'nin büyük kenti İzmir, İZBAN ile şehir içi ulaşımda kolaylık sağlıyor. İZBAN, Alsancak'tan Aliağa'ya, Selçuk'tan Torbalı'ya kadar geniş bir ağı kapsayacak şekilde 23 Nisan'da ücretsiz seferler düzenleyecek.

Bayramda Ücretsiz Ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu özel günün, tüm Türkiye genelinde coşkuyla kutlanması için tüm önlemleri aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Çocuklarımızın geleceğe taşıyacağı bayram coşkusunu en iyi şekilde yaşamalarını sağlamak bizim önceliğimizdir," dedi.