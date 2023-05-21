Gemi adamı belgesi nasıl alınır? Gemi belgesi fiyatı ne kadar? Türkiye'nin 3 tarafı denizle çevrili olması dolasıyla iş imkanı da artıyor. Milyonlarca vatandaş gemi belgesi almanın yollarını internet üzerinden araştırıyor. Peki vatandaşlarımız gemi belgesini nasıl alır? İşte detaylar...

GEMİ BELGESİ NASIL ALINIR

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ve Bölge Liman Başkanlıkları, gemi adamı cüzdanlarının verildiği kurumlardır. Bu belge, denizcilik sektöründe çalışabilmek için gerekli olan yeterlilikleri taşıyan kişilere verilmektedir. Ayrıca, bu belge uluslararası denizcilik seyahatlerinde pasaport olarak da kullanılabilmektedir.

Gemi Adamı Cüzdanı almak isteyenlerin öncelikle yetkili kurslara kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu kurslar, zorunlu eğitimlerin tamamlanmasını ve teorik derslerin öğrenilmesini sağlamaktadır. Kursları başarıyla tamamlayan adaylar, Liman Başkanlıkları tarafından açılan sınav merkezlerinde sınava girmeye hak kazanmaktadır.

Sınavı başarıyla geçen adaylar, belge almak için liman başkanlığına başvuruda bulunmaktadır. Başvurularının kabul edilmesiyle birlikte, gemi adamı cüzdanları kendilerine verilmektedir. Ancak, belgeyi kullanabilmek için emniyet müdürlüklerine giderek tasdik ettirme ve kayıt altına alma işlemleri de gerçekleştirilmelidir. Bu adımlar sonucunda belge resmi olarak geçerlilik kazanmaktadır.

Gemi Adamı Cüzdanı, denizcilik sektöründe çalışmak isteyenler için büyük önem taşımaktadır. Bu belgeye sahip olmak, denizcilik sektöründe çalışma imkanı sağlamaktadır. Eğitimleri tamamlayıp sınavı başarıyla geçen kişiler, gemi adamı cüzdanlarını alarak denizcilik sektöründe kariyer yapma fırsatına sahip olmaktadır.

GEMİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, 2 Adet fotoğraf, Talep Formu, STCW belgeleri, 18 yaşından küçükler için noterden anne ve baba muvafakatnamesi getirilecektir.

GEMİ CÜZDANI NASIL ÇIKARILIR

Türkiye karasuları dışında taşıma yapacak olan araçlarda görevli memur ve mürettebat için vesika düzenlemesi 5682 sayılı Kanun'un 20. maddesi tarafından belirlenmektedir. Bu kanun hükümlerine göre, Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mürettebatına Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından usulüne uygun şekilde vesika verilmektedir.

Bu vesika, mürettebatın gemideki görevlerini yasal olarak yerine getirebilmesi için gereklidir. Vesika başvurusu Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne yapılır ve uygun görüldüğü takdirde vesika verilir. Ancak, vesikanın geçerli olabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından onaylanması (vize) gerekmektedir. Onay işlemi tamamlandıktan sonra, bu vesika pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılabilir.

Gemi adamı vesikasının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre sonunda, vesika yenilenmesi gerekmektedir. Vesika düzenlemesi, gemide çalışan memur ve mürettebatın kimlik ve yetkinliklerini kanıtlamak için önemli bir belgedir. Bu belge sayesinde Türkiye karasuları dışında gemi taşımacılığı yapan Türk gemilerinde görev yapma hakkı elde edilir.

GEMİ ADAMI CÜZDANI NE KADAR?

Türkiye'de gemi adamı sağlık raporu için devlet tarafından herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Gemi adamı sağlık raporu, denizcilik sektöründe çalışacak kişilerin sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla istenir. Bu raporun masrafları gemi adamı tarafından karşılanır. Ancak, raporun alınacağı sağlık kuruluşunda muayene ücreti veya bazı ek testler için ödeme talep edilebilir. Bu ücretler, sağlık kuruluşuna göre değişiklik gösterebilir.

GEMİ ADAMI BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?

Gemiadam eğitimi 32 gün olup eğitimlerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Urla Yerleşkesinde yapılır. Kayıtlar sürekli olup kurs planlaması için 10 kişilik kayıt oluşması gerekmektedir.

