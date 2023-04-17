Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 17 Nisan Perşembe 2023 bugün Saray Sarması yapıldı.
Saray Sarması için yapılışı ve gerekli malzemeleri;
- 1 paket yufka veya baklava yufkası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
- 1 su bardağı kaymak
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz
Yapılışı:
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Şerbeti hazırlamak için, şeker ve suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Limon suyunu ekleyin ve şerbeti ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
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Yufkaları tezgaha serin ve üzerine kaymak sürün. Dövülmüş cevizleri yufkanın üzerine serpin.
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Yufkayı rulo şeklinde sarın ve dilimleyin. Dilimlenmiş ruloları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.
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Önceden ısıtılmış 180 derece fırında saray sarmaları altın rengi olana kadar pişirin.
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Fırından çıkarın ve soğumuş şerbeti saray sarmalarının üzerine dökün. Şerbeti iyice çekmesi için 1-2 saat bekletin.
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Saray sarmalarını servis tabağına alın ve üzerine ceviz serpin.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi