Kanal D ekranlarında sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta, 17 Nisan Perşembe 2023 bugün Saray Sarması yapıldı.

Yapımı Kolay Saray Sarması Tarifi | Sosyal Tarif

Saray Sarması için yapılışı ve gerekli malzemeleri;

  • 1 paket yufka veya baklava yufkası
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • 1 su bardağı kaymak
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

  1. Şerbeti hazırlamak için, şeker ve suyu bir tencereye koyun ve kaynatın. Limon suyunu ekleyin ve şerbeti ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

  2. Yufkaları tezgaha serin ve üzerine kaymak sürün. Dövülmüş cevizleri yufkanın üzerine serpin.

  3. Yufkayı rulo şeklinde sarın ve dilimleyin. Dilimlenmiş ruloları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.

  4. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında saray sarmaları altın rengi olana kadar pişirin.

  5. Fırından çıkarın ve soğumuş şerbeti saray sarmalarının üzerine dökün. Şerbeti iyice çekmesi için 1-2 saat bekletin.

  6. Saray sarmalarını servis tabağına alın ve üzerine ceviz serpin. 

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi