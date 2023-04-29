Bu olumlu gelişmelerin ardından Erdoğan'ın bugün yoğun bir programla kamuoyunun önüne çıkması bekleniyor. Erdoğan'ın ilk durağı saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST olacak. TEKNOFEST ziyaretinin ardından saat 13.00'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme yapacak olan Erdoğan, öğleden sonra ise İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda bir miting düzenleyecek. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştireceği belirtildi.

Canlı bir yayın sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süreliğine görevlerine ara veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalarla birlikte programlarına geri dönüyor. Geçtiğimiz hafta gastrointestinal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle yeniden halkın karşısına çıkacak.

Koca, Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu halka açıkladı ve "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastrointestinal enfeksiyonun etkisi azalmış durumda." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun. Sabah saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılacak olan Erdoğan, burada teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri yerinde inceleyecek ve katılımcılarla bir araya gelecek.

TEKNOFEST ziyareti sonrasında Erdoğan, saat 13.00'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme yapacak. İki liderin görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Yoğun programının son ayağında ise Erdoğan, İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'nda bir miting düzenleyecek. Saat 15.30'da başlayacak olan mitingde, Erdoğan'ın son dönemdeki politikaları ve gelecek hedefleri hakkında konuşması bekleniyor.

Mitingin ardından İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını da gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve hedefler hakkında da açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

Bu şekilde Erdoğan, geçirdiği sağlık sorununun ardından hız kesmeden yoğun bir programla kamuoyunun önüne çıkmaya hazırlanıyor.