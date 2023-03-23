Asıl odak noktamız; eğitimcilerimize barınacak yer ve psikolojik destek sağlamaktır. Maddi destek sunmaktır. İsteyen öğretmen ve okul yöneticilerimizin tayinlerinin, 6785 Sayılı Yer Değiştirme kanununa göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanlarının barınma, beslenme, temizlik gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmalıdır” dedi. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin konforunun öğrencilere yansıyacağını söyleyen Ergen, eğitim çalışanlarının barınma, beslenme, temizlik gibi sorunlarına dikkat çekerek, “Geceleri arabalarında uyuyan, fiziksel ihtiyaçlarını görev yaptıkları okullarda sabahları ailecek gideren ve banyolarını iş arkadaşlarında yapan öğretmenlerimiz var” ifadelerini kullandı.

‘MEB, çalışma koşullarını ciddiye almalı’

Ergen, “Eğitim-öğretim sürecini boşluğa terk edersek toplum olarak negatif döngüye gireriz. Pandeminin akabinde deprem bölgesinde oluşabilecek bir girdap, tüm ülkeyi içerisine çekecektir. O yüzden eğitim-öğretim sürecindeki çalışma koşullarını Millî Eğitim Bakanlığı derhal ciddiye almalıdır” çağrısında bulundu.

Hasta öğretmenlere ret: ‘Çözüm odaklı hareket edilmeli’

Ayrıca deprem bölgesinde kanser, böbrek yetmezliği gibi ağır hastalıklar nedeniyle tedavi alan öğretmenlerin tayin isteklerinin reddedildiğini söyleyen Ergen, “Zaten psikolojik travmalarla boğuşan öğretmenlerin bir de fiziksel rahatsızlıklarını görmezden gelmeye kimsenin hakkı yok. Çözüm odaklı hareket edilmeli” dedi.