Deprem bölgesi Adıyaman ve Şanlıurfa’da en az 14 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinin ardından açıklama yapan DEVA Partili Cem Avşar, iktidara “Hâlâ ‘Asrın felaketi’ gibi lafların arkasına saklanıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın, bunu yapamazsınız. Çünkü sizin için ‘Asrın felaketi’ yok. ‘Haftanın felaketi’ var. Önümüzdeki hafta başına ne geleceğini kestiremeyen on milyonlar var” sözleriyle yüklendi.

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘Her doğa olayı felakete dönmemeli’

“Ülkemizde insan canına verilen değer bu kadar ucuz olmamalı. Her doğa olayı felakete dönmemeli. Köprülü kavşaklar suyla dolmamalı mesela. Yollarda arabalar sürüklenmemeli. Hastanenin acil servisini su basmamalı. Ve en acısı; ‘Deprem bölgesi sele teslim oldu’ diye bir altyazı geçmemeli. Sel felaketi canımızı çok acıttı. Deprem bölgesinde olması, acımızı ağırlaştırdı. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

“‘Yağmur yağacağını bilmiyorduk’ diye bir mazeret yok”

“Deprem ile seli ayıran nedir? Deprem beklenen şehirleri uzmanlar önceden bildirir ama tam gününü ve saatini kimse kestiremez. Yağmur öyle mi? Google’a hava durumu yazdığınızda 5 günlük tahmini veriyor. ‘Yağmur yağacağını bilmiyorduk’, ‘Bu kadar şiddetli yağacağını kestiremiyorduk’ diye mazeret yok.”

‘AFAD 2 gün önce uyarıyor ama önlem alınmıyor’

“AFAD mesela… Her şeyin farkında. 2 gün önce uyarıyor. Ama önlem alınmıyor. Mesela mazgallar temizlenmiyor. Drenaj çalışmaları yapılmıyor. Suyun tahliye olacağı kanallar açılmıyor.”

“‘Depremzedeleri çevre illerdeki boş konutlara yerleştirin’ dedik”

“İnsanlar depremden kaçarken sele tutuluyor. Çünkü Adıyaman’da çadır kentler sular altında. Bunun nasıl bir izahı olabilir? ‘Depremzedeleri çadırlarda perişan etmeyin. Çevre illerdeki boş konut stoklarına yerleştirin’ diye diye dilimizde tüy bitti. Deprem çözüm planı hazırladık. Hükûmetin bilgisine sunduk. Daha 1 hafta önce yaptık. İnsanların sağlığı, ülkemizin iyiliği için çözümler hazırladık. Uyarılarımızı niçin dinlemediniz? Niçin önlem almadınız?”

‘Rastgele çadır kentler kurdular ama hayatta her şeyin bir kuralı var’

“Öyle görünüyor ki hiçbir kriter olmadan rasgele seçilmiş yerlere çadır kentler kurulmuş. ‘Çadırın da kriteri mi olurmuş?’ diyeceksiniz. Var. Bu hayatta her şeyin bir kuralı var. Çadır alanında eğimin yüzde 2 ila 4 arasında olması, toprağın su geçirgenliği, birikecek yağmur suyu havzasından en az 3 metre yukarıda olması gibi kriterler var. Bilmiyorlarsa niye o görevleri yapıyorlar?”

‘Deprem olduktan sonra, yağmur yağmadan önce zaman kaybettiler’

“Haydi bilmiyorlardı, diyelim. Çadır konusu 1 aydır memleketin gündeminde. AFAD 2 gün önce mesaj göndermiş. Nasıl öğrenemiyorlar? Yağmur başlamadan çadırların yerlerini niye değiştirmiyorlar? Neden zaman kaybediyorlar? İçimiz yanıyor bizim. Deprem olduktan sonra, yağmur yağmadan önce çok zaman kaybettiler. Maharet, Basra harap olmadan önlem almaktır.”

‘Koskoca 21 yılın sonunda hangi afete hazırsınız?’

“Türkiye’de insanlar bir hiç uğruna ölüyor. Şanlıurfa’da, Kastamonu’da sel felaketinde, Muğla’da, Antalya’da orman yangınında, Malatya’da, Maraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da, Gaziantep’te depremde ölüyor. Allah aşkına hükûmetten birisi çıksın cevap versin. Siz, hangi afete hazırsınız? Depreme mi, yangına mı? Sele mi, kuraklığa mı? Şu koskoca 21 yılın sonunda neye hazırsınız?”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi