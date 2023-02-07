Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.Enkazda yaralanan 53 depremzede, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların 11'i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 10'u Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ona bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 6'sı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5'i ise Acıbadem Maslak Hastanesinde tedavi görüyor.

Ayrıca Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde 4'er, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 1 depremzedenin tedavileri devam ediyor.