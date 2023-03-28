Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Ankalıları sandık başına davet ettiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Delikanlı, “ 14 Mayıs’ta Cumhuriyet’in birikimlerini satanları, ekonomiyi batıranları, özgürlükleri hiçe sayanları, demokrasiyi askıya, yargıyı baskı altına alanları, medyayı havuza aktardıkları haram paralarla satın alanları sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs’ta 78 yıl sonra tekrar “Yeter Söz Milletindir” diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, " Siz de bizi yalnız bırakmayın, gelin omuz omuza verelim. Çünkü, bu Cumhuriyet bizim, bu memleketin her karışı bizim. Ne haklarımızdan ne bir avuç toprağımızdan vazgeçeriz. Demokrasiyi de, ekonomiyi de, güzel ülkemizi de yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullanarak sandık güvenliğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE YA OTORİTERLİĞİ SEÇECEK YA DEMOKRASİYE DÖNECEK

Delikanlı, “Gelin 14 Mayıs’ta; sandıkların başında beraber olalım, zamla zulümle vedalaşalım, zaferi birlikte kutlayalım” çağrısı yaptı. Erkin Delikanlı, sosyal medyadan paylaştığı videoda bütün Ankaralıları 14 Mayıs akşamı sandıkların başında olmaya davet etti. “Türkiye; ya otoriterliği seçecek ya demokrasiye dönecek, ya baskıya boyun eğecek ya özgürlükler geri gelecek, ya hukuksuzluk ya adalet galibiyetini ilan edecek!” diyen Delikanlı, "yolsuzlukla ve israfla" mücadele edeceğinin altını çizdi.

TEK BİR BOŞ SANDIK BIRAKMAYACAĞIZ

Delikanlı, “Cumhuriyet’in 100. yılında millet deyim yerindeyse bir daha İstiklal Savaşı verecek. O yüzden Aziz Ankaralılar, iş başa düşecek. Evde oturup ekran başında seçim yayını izleme lüksümüz yok. Hepimiz sandık başında olalım. Oyların sayılmasından, tutanakların imzalanmasına hiçbir aşamayı atlamayalım. Oylarımıza sahip çıkalım, tek bir oyun bile çalınmasına göz yummayalım. Demokratlar ve Millet ittifakı tek bir boş sandık bırakmayacak. Siz de bizi yalnız bırakmayın, gelin omuz omuza verelim. Çünkü, bu Cumhuriyet bizim, bu memleketin her karışı bizim. Ne haklarımızdan ne bir avuç toprağımızdan vazgeçeriz.Demokrasiyi de, ekonomiyi de, güzel ülkemizi de yeniden inşa edeceğiz” dedi.

14 MAYIS’TA ‘YETER SÖZ MİLLETİNDİR’ DİYECEĞİZ

"Liyakatsizliğe, torpile, adrese teslim ballı ihalelere birlikte dur diyeceklerini" vurgulayan Delikanlı, “Birleşe birleşe büyüyeceğiz, Birleşe birleşe güçleneceğiz! 14 Mayıs’ta Cumhuriyet’in birikimlerini satanları, ekonomiyi batıranları, özgürlükleri hiçe sayanları, demokrasiyi askıya, yargıyı baskı altına alanları, medyayı havuza aktardıkları haram paralarla satın alanları sandığa gömeceğiz. 14 Mayıs’ta 78 yıl sonra tekrar “Yeter Söz Milletindir” diyeceğiz. Çünkü bizler çılgın Türkleriz!” ifadelerini kullandı.