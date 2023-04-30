"Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

6 Şubat’ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız.

Depremzede kardeşlerim;

Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz. Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık.