Yedili Masa'ya adaylığını dayatan ve seçimlerde 12'nci yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde de kargaşaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partililer Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması çağrısında bulundu.

Benzer bir açıklamada 10 yıldır CHP'de grup başkanvekilliği yapan Engin Altay'dan geldi. Seçimi bir başarı gibi sunanların aklından şüphe ettiğini belirten Altay, "Çekilmesini bilmek lazım" dedi.

"Genel başkanın yanında 'Çekilmeyi bilmek lazım' dedim"

Seçim kaybedildiyse kenarda durmasını bilmek gerektiğini söyleyen Altay, "Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim" ifadelerini kullandı.

Altay, "Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?" sorusuna ise "Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım" yanıtını verdi.