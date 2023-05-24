CHP Sözcüsü: Bakanlık İddiaları Yalan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ ile bakanlık iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşmede bakanlık konusunun hiç gündeme gelmediğini açıkladı. Görüşmenin ana gündem maddelerinin kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları olduğunu vurgulayan Öztrak, yapılan haberlerin ve yorumların dezenformasyon ve yalan olduğunu belirtti.

Protokol Metni Millet İttifakı'nın Ortak Politikalarını Yansıtıyor

Öztrak, Protokol metninde yer alan düzenlemelerin Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnindeki maddenin özeti olduğunu ifade etti. Öztrak, metinde yer alan düzenlemelerin yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağını net şekilde ifade ettiğini söyledi. Bu düzenlemenin Millet İttifakı'nın sözü olduğunu ve herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Bakanlık Konusu Genel Başkan Tarafından Belirlenecek

CHP Sözcüsü, Başkan Kılıçdaroğlu'nun Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyeceğini söyledi. Öztrak, Ümit Özdağ ile yapılan görüşmede bakanlık konusunun hiç gündeme gelmediğini ve görüşmenin odak noktasının farklı konular olduğunu ifade etti. Bakanlık atamalarının protokolde yer almadığını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyon ve Yalan Haberler İle Mücadele Edilecek

Öztrak, çeşitli dezenformasyon süreçlerinin başlatıldığını ve bu önemli birlikteliğin Saray çevresinde rahatsızlık yarattığını belirtti. Protokol metninin açık ve net olduğunu vurgulayan Öztrak, diğer haber ve yorumların dezenformasyon ve yalan olduğunu söyledi. CHP'nin bu tür haberlerle mücadele edeceğini ve gerçeği kamuoyuna aktarmaya devam edeceğini ifade etti.

“Saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattı ve bu çerçevede bir dezenformasyon süreci başladı”



Görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Zafer Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladığını aktaran Öztrak, "Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon süreci başlattıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.