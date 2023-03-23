CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklamaları şöyle:

İlk kez 6 parti liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız aynı programda Malatya’da olacak.

Malatya’da hem Malatya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımız için hem de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir mevlit düzenleyeceğiz, mevlit okutacağız. Saat 18:00 de Doğa cadde AVM karşısında bulunan alanda bir mevlit okutacağız. Ardından depremzede yurttaşlarımızla beraber iftar yemeği yiyeceğiz. Bunu Malatya kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bu önemli bir program. Hem Malatya açısından hem de ittifak açısından önemli bir program. İlk kez 6 liderimiz ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız aynı programda olacak o da Malatya’da olacak. Hem ramazanın ikinci günü olan Cuma günü olacak. Bu da hem Malatya hem ittifakımız açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyoruz.

Malatyalılar, kamuoyunda sanki Malatya’da deprem olmamış gibi bir hava var diyorlar.

Malatya yıkım oranına bakıldığında en çok yıkılan bina sayısı olan ilin başında geliyor. Malatya’da bina stokunun yüzde 71 i ağır hasarlı durumda. Şehir merkezi yok olmuş durumda. Bizim Malatya’nın göbeği dediğimiz, Malatya’nın merkezi dediğimiz kapalı çarşısı ve İsmet İnönü’nün heykelinin bulunduğu alan ve karşısı tamamen yıkılmış durumda. Fuzuli caddesi, Akpınar, Şile pazarı, Milli Egemenlik Caddesi, Niyazi Mısri caddesi, Temelli caddesi, İnönü caddesi ağır hasarlı durumda ve birçok köyümüz yok olmuş durumda.

Maalesef bu devlet ve devletin kurumlarında da az hasarlı gibi gözükmekte.

Deprem ile ilgili film yapan TRT, kameranı gönder. Eğer Malatya senin dediğin gibi videoda yer almayacak kadar iyi durumdaysa biz bu işi bırakacağız. Maalesef TRT’nin de gözü kör. AFAD liste yayınlıyor diyor ki depremde az hasar gören iller arasında Malatya’yı gösteriyor. Gözün kör mü AFAD! Gel Malatya’yı gör Malatya’da esnaf kalmadı. Bütün kamuoyu bilsin. Ticaret merkezlerimiz yerle bir olmuş durumda. Bütün yurttaşlarımızı yarın 18.00 de yani akşam 6 da Doğa Cadde AVM karşısında bulunan alanda yapılacak olan iftarımıza ve mevlidimize davet ediyorum.

Erdoğan ekonomi yönetiminde sınıfta kaldığını itiraf etmiş oldu.

Sayın Erdoğan’ın ekonomi yönetiminde sınıfta kaldığını hem rakamlar hem de istatistikler ortaya koydu. Kendisi ne diyordu? Ben ekonomistim, ben bilirim diyordu. Mehmet Şimşek’i çağırarak, ekonominin başına geçsin diye göreve davet ederek, ekonomi yönetiminde sınıfta kaldığını, ekonomiyi batırdığını ortaya koymuş durumda. Demek ki Erdoğan ekonomiyi bilmiyor, kendisi ekonomist değil ve kendisi sınıfta kaldı. Onun sınıfta kalmasından kaynaklı olarak da ne yazık ki Türkiye ekonomisini de çökertti. Yoksulluğu arttırdı, işsizliği arttırdı. Bu da demek oluyor ki kendisi ekonomiden de ekonomi yönetiminden de bihaber. Eğer Erdoğan ekonomi konusunda yardıma ihtiyacı varsa seçime kadar biz kendisine destek verebiliriz.

Erdoğan HÜDA-PAR’ın nasıl bir parti olduğunu Devlet Bahçeli’ye sorsun.

HÜDA-PAR ile ilgili de her gün bize bir şeyler söylüyorlar, yok HDP diyorlar. Şimdi bizim ittifakımız belli, ittifak yaptığımız partiler ortada. Bizim gizli saklı hiçbir işimiz yok. HDP’NİN de kurmuş olduğu bir ittifak var. Ama sen Türkiye’nin üniter yapısını tartıştıran, anayasamızın değiştirilemeyecek maddelerine değişsin diyen, Türkiye’nin rejimi ile ilgili problemleri olan HÜDA-PAR ile iş birliği yapıyorsun, onlara yerli ve milli diyorsun, Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyetini tanımayan bir parti ile işbirliği yapıyorsun sonra onlara da yerli ve milli diyorsun. Sen ne kadar yerli ve milli desende HÜDA-PAR’IN ne olduğunu herkes biliyor. Keşke ortağı Devlet Bahçeli’ye sorsa acaba HÜDA-PAR nasıl bir parti. Örneğin Gaffar Okan’ın cinayeti ile ilgili ne düşünüyor? Domuz bağı ile öldürülen insanlar hakkında ne düşünüyorlar merak ediyoruz. Eğer HÜDA-PAR yerli ve milli ise MHP bu konuda ne söyler onu da bilmiyoruz. Ama HÜDA-PAR ile ilgili herkesin bildiği şey Doğuda, Güney doğuda 2000’li yıllarda neler yaptığıdır. Bende bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.