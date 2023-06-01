Üç adayın yarıştığı seçimde, üç tur aynı gün yapıldı ve Edgars Rinkevics cumhurbaşkanlığı seçimini birinci sırada tamamlayarak Letonya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, mevkidaşı Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'i, Cumhurbaşkanı seçilmesinde dolayı tebrik etti.

Çavuşoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım Edgars Rinkevics'i Letonya cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederim.

NATO müttefikimiz Letonya ile iyi ilişkileri ve yakın ortaklığı sürdürmeye devam edeceğiz."

YENİGÜN HABER MERKEZİ