Buzağı desteği ödeme tarihleri, gündemdeki önemini koruyor. Çiftçilerin üretim yapmasını desteklemek amacıyla 2022 yılı destekleme kararıyla Türkiye genelinde hayvan başına buzağı desteği 500 liraya yükseltildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştirici bölgesi olarak belirlediği 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği ise yüzde 100 artırılarak 200 liraya yükseltildi. Böylece 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına toplamda 900 lira ödenecek. Mart ve Nisan ayına ilişkin ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki Buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, son durum...

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan henüz buzağı desteği ödemelerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz ay 24 Şubat’ta ödeme işlemleri yapılmıştı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

ŞUBAT AYINDA 13.8 MİLYAR TL HESAPLARA AKTARILDI

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL, 238 bin 93 üreticimize yem desteği 733 milyon 574 bin 582 TL, 634 yetiştiricimize su ürünleri kapsamında 119 milyon 344 bin 310 TL, 26 bin 329 yetiş anaç koyun keçi desteği kapsamında 191 milyon 991 bin 600 TL, 62 bin 606 yetiştiricimize buzağı desteği kapsamında 127 milyon 6 bin 325 TL, 8 bin 909 yetiştiricimize sürü büyütme desteği kapsamında 57 milyon 952 bin TL, 9 bin 993 yetiş arıcımıza 36 milyon 615 bin TL destek sunuldu."