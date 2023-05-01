Burçların gezegenleri şu şekildedir:

Koç Burcu: Mars

Boğa Burcu: Venüs

İkizler Burcu: Merkür

Yengeç Burcu: Ay

Aslan Burcu: Güneş

Başak Burcu: Merkür

Terazi Burcu: Venüs

Akrep Burcu: Mars ve Plüton

Yay Burcu: Jüpiter

Oğlak Burcu: Satürn

Kova Burcu: Uranüs

Balık Burcu: Neptün

Astrolojide gezegenler, burçların özelliklerine ve kişiliklerine yönelik belirleyici faktörler olarak kabul edilir. Her burcun bir veya daha fazla gezegeni vardır ve gezegenlerin hareketleri, doğum haritalarındaki konumları ve etkileşimleri, burçların yönlerini ve özelliklerini etkiler.