Burçların gezegenleri şu şekildedir:
- Koç Burcu: Mars
- Boğa Burcu: Venüs
- İkizler Burcu: Merkür
- Yengeç Burcu: Ay
- Aslan Burcu: Güneş
- Başak Burcu: Merkür
- Terazi Burcu: Venüs
- Akrep Burcu: Mars ve Plüton
- Yay Burcu: Jüpiter
- Oğlak Burcu: Satürn
- Kova Burcu: Uranüs
- Balık Burcu: Neptün
Astrolojide gezegenler, burçların özelliklerine ve kişiliklerine yönelik belirleyici faktörler olarak kabul edilir. Her burcun bir veya daha fazla gezegeni vardır ve gezegenlerin hareketleri, doğum haritalarındaki konumları ve etkileşimleri, burçların yönlerini ve özelliklerini etkiler.