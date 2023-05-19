Bunlar da ilginizi çekebilir

Berk Keklik’in babası ise eski Milli Güreşçi Aytaç Keklik’dir.

Berk Keklik’in annesinin adı Afife’dir ve sınıf öğretmenidir.

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Berk Keklik , ilkokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümünde eğitimini sürdüren Keklik, Devlet Tiyatrolarında da oyunculuk yaptı.