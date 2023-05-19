Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Berk Keklik, ilkokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümünde eğitimini sürdüren Keklik, Devlet Tiyatrolarında da oyunculuk yaptı.
Berk Keklik'in annesi kimdir ?
Berk Keklik’in annesinin adı Afife’dir ve sınıf öğretmenidir.
Berk Keklik'in babası kimdir ?
Berk Keklik’in babası ise eski Milli Güreşçi Aytaç Keklik’dir.
Berk Keklik Hangi Burç?
Berk Keklik Boğa burcudur.
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