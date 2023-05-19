Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Berk Keklik, ilkokul eğitimini Sivas'ta tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Reklamcılık Bölümünde eğitimini sürdüren Keklik, Devlet Tiyatrolarında da oyunculuk yaptı. 

Berk Keklik'in annesi kimdir ?

Berk Keklik’in annesinin adı Afife’dir ve sınıf öğretmenidir.

Berk Keklik'in babası kimdir ?

Berk Keklik’in babası ise eski Milli Güreşçi Aytaç Keklik’dir. 

Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, kaç yaşında, kaç bilezik kazandı, nereli? Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul kimdir, kaç yaşında, kaç bilezik kazandı, nereli?

Berk Keklik Hangi Burç?

Berk Keklik Boğa burcudur.

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