Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek Hatay’da kurulan İskenderun çadır kenti ile Beylikdüzü’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çalık, “Milletimizle tek yürek olup başlattığımız seferberliği, İskenderun’daki çadır kentimizi ve Beylikdüzü’ndeki çalışmalarımızı aktardım. Güveni ve desteği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Hatay’da kurulan İskenderun çadır kenti ile Beylikdüzü’nde yapılan çalışmaları aktaran Başkan Çalık, “Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettim. Milletimizle tek yürek olup başlattığımız seferberliği, İskenderun’daki çadır kentimizi ve Beylikdüzü’ndeki çalışmalarımızı aktardım. Güveni ve desteği için Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çadır kentte 3 binden fazla depremzede yaşıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da hayata geçirdiği çadır kentte 4’ü sahra çadırı olmak üzere 1337 adet çadır ve 50 konteyner bulunuyor. 3 binden fazla depremzedenin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte; mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, çocuk alanı ve gezici kütüphanenin yanı sıra sanayi tipi jeneratör, revir, akaryakıt deposu, 17 adet su deposu, 32 adet duş konteyneri, 15 adet seyyar tuvalet, 10 adet çamaşır makinesi, 2 adet kurutma makinesi ve 40 adet WC konteyneri yer alıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi