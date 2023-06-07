Hüseyin Baş, ‘Dolar seçimden sonra 25 lira olacak’ demişti Türk Lirası dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı (BTP) Hüseyin Baş’ın Ocak ayında yaptığı bir uyarı bugün gerçek oldu. Hüseyin Baş 27 Ocak’ta, “seçimden sonra dolar ata binmiş süvari gibi şahlanacak” başlıklı bir video paylaşmıştı. BTP lideri o videoyu bugün, “pek sevmem ben demiştim demeyi ama bakın burası çok önemli…” notuyla yeniden paylaştı.

Video Hüseyin Baş’ın şu sözleriyle başlıyor; “O kadar cömert bir Cumhurbaşkanımız var ki... Faizleri indiriyor, konut kredilerinin faizlerini indiriyor, konut projeleri açıklıyor, asgari ücreti yükseltiyor, emekliye zamlar yapıyor, memura zamlar yapıyor… O kadar cömert, o kadar eli açık ama seçime 3 ay kala yapıyor. 20 yıl yapmıyor, seçime 3 ay kala yapıyor!”

“Hükümetin asgari ücret ortalaması 300 – 350 dolar”

Videoda dikkat çekici bir dolar-asgari ücret kıyaslaması da yapan Hüseyin Baş, “Şu anda asgari ücret 8 bin 500 lira. Bu 430 dolar civarı bir şey. Türkiye'de asgari ücret hiçbir zaman 430 dolar seviyesinde kalamadı ve bugün ihracatçılar, ‘biz bu rakamlarla ihracat yapamayız, ülkeye döviz sokamayız, bu maliyetler bizi kurtarmıyor' diyorlar. Buradan şunu anlayabilirsiniz, Türkiye'de asgari ücretin belirlenmiş fiyatı, bu hükümetin 20 yıllık ortalamasına baktığımızda 300 ila 350 dolar artası bir seviyedir. Bu şu demektir, 8 bin 500 lira dolar kaç lira olursa 300 dolar ediyor? 26- 27 lira olursa!” değerlendirmesi yapıyor.

“Hayat pahalılığının altında ezilecek olan yine biziz”

Bu tablonun doların 25 liranın üstüne çıkması anlamına geldiğini belirten Hüseyin Baş, ‘dolar seçimden sonra 25 liranın üstüne çıkacak’ diyor ve şöyle devam ediyor; “Demek ki bu dolar seçimden sonra 25 liraların bile üstüne çıkacak. 25 liranın üstüne çıkan dolar ne demek biliyor musun? Türkiye'de yeni bir enflasyon dalgası demek. Bu enflasyon dalgası son bir yılda yaşadığımız enflasyon dalgasının neredeyse tıpa tıp aynısı olan bir enflasyon dalgası. Bu enflasyon dalgasının, bu hayat pahalılığının altında ezilecek olan yine biziz., yine toplum, yine vatandaş.”