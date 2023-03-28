Basın toplantısına Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ve yöneticileri de katıldı.

Dr. Sinan Oğan: “Bu süreç içerisinde temiz bir dil kullanacağız. Bizim derdimiz kişilerle olmayacak. Türkiye kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye, seviyeli siyasete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor."

“Siyasetimizin temelinde üretkenlik olacak, Türkiye'yi rant işgalinden kurtaracağız. Çocukluğum tarlada geçti, hayvanların içinde yaşadım. Beton ekonomisini bitireceğime söz veriyorum.”

“Deprem bölgesine gittiğimde, sahada tarlalara yapılan dere kenarına yapılan bütün evler yıkılmış. Hiçbir kurala uyulmamış, Namuslu vatandaş kaçak ev yapmazken sen kaçak evlere af verdin. Kaçağa af yok, 50 binin üzerinde insanımız öldü. Türkiye bu nedenle kanunlar ülkesi haline gelecek.

“Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturan kişi Mustafa Kemal'in çizgisinde olacak.”

"Demokrasi hiç olmadığı kadar Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir kavram haline geldi. Herkes 'Biz demokrasiyi getireceğiz.' diyor. Demokrasiyi nasıl getireceksiniz? Kendi evine demokrasiyi getiremeyen, kendi evini süpüremeyip dışarıyı tertemiz yapacağız vaadinde bulunanlar ne kadar samimidir? Biz demokrasiyi Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarına yerleştireceğiz."

"Köhne siyaset anlayışını, kısır siyaset tartışmalarını, kısır çekişmeleri bir tarafa bırakacağız."

"Basın mümkün olduğunca bizi görmezden gelmeye çalışıyor. Biz sizin için de güzel bir Türkiye arzuluyoruz. Sizin de baskılardan kurtulduğunuz, gazeteciliğinizi özgürce yapabileceğiniz bir Türkiye inşa edeceğiz.”

"Çok fazla süre kalmadı. Yaklaşık 47 gün sonra Türkiye'de özgürce gazetecilik yapacaksınız. Bizim ifadelerimizi ekranlarda tartışan arkadaşlara çağrım var. Türkiye'nin o eski kutuplaştırılmış ve ezberletilmiş siyaset anlayışını bitireceğiz. En fazla 47 gün bunu yapabilirsiniz. 47 gün sonra bunlar bitecek. Gelin, beklemeyin bir kulak verin Ata İttifakı ne diyor. Gelin yeni Türkiye'yi beraber inşa edelim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ