“AMACINIZ EKONOMİNİN TABUTUNA SON BİR ÇİVİ ÇAKMAK MI?’’

Kurumlar vergisi mükelleflerine verilen vergi teşviklerine bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, iktidara “Amacınız ekonominin tabutuna son bir çivi çakmak mı? Devlet, verdiği sözü tutmazsa bu ülkede kim niye yatırım yapacak? Aldığınız ek vergiye depremi bahane etmeyin, deprem parasını zaten topladınız. Devlet vatandaşına verdiği sözü tutar. Tutmalı, tutacak” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardından vatandaşın mağduriyeti bitmiyor. TBMM Genel Kurulunda, Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi’nin 12 maddelik ilk bölümü kabul edildi.

BİR KEREYE MAHSUS VERGİ

Gece yarısı TBMM’ye verilen öneriyle; ‘’Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.’’ maddesi de eklendi. Şirketlerin istisna ve indirimlerinin kaldırılması yoluyla şirketlerin bir defaya mahsus olarak ödeyeceği ek vergi tutarının 100 milyar lira civarı olması bekleniyor.

Bu tek seferlik vergi teklifinin kabulünün ardından Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda tepki gösterdi.

‘’DEPREM İÇİN TOPLA NAN VERGİLER HAZİNE AÇIKLARINI YAMAMAYA ADANMIŞ’’

Arda, “99’dan beri 88 milyar TL’lik deprem vergisi toplanmış; depremle ilgili herhangi tedbir alınmamış, deprem için toplanan paralar Hazine'ye açtıkları delikleri yamamaya adanmış.Şimdi yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için buldukları çözüm, şirketlere son dakika golü: ek vergi!

Deprem yaralarını sarmak için kasa tamtakır olunca, geriye dönük kurumlar vergisi salmayı akıl etmişler. Nitelik artırıcı yatırım fikir ve projeler hayata geçsin diye yatırım teşvikleri taahhüt etmişsin, şimdi "Benim paramı geri ver" diyorsun. Üstelik geriye dönük!” ifadelerini kullandı.

“AMACINIZ EKONOMİNİN TABUTUNA SON BİR ÇİVİ ÇAKMAK MI?’’

Devletin vatandaşa verdiği vergi sözünü tutması gerektiğinin altını çizen Arda,“Deprem vergisini yerinde kullanmayıp sözünü tutmamışsın. Geçmişe yönelik teşviklerin vergisini çıkararak bir sözünü daha tutmuyorsun. Tüm bunları da şirketlerin EYT ödemeleri için kaynak aradığı bir zamanda yapıyorsun. Amacınız ekonominin tabutuna son bir çivi çakmak mı?

Devlet, verdiği sözü tutmazsa bu ülkede kim niye yatırım yapacak? Aldığınız ek vergiye depremi bahane etmeyin, deprem parasını zaten topladınız. Devlet vatandaşına verdiği sözü tutar. Tutmalı, tutacak.’’ sözleriyle iktidarın gece yarısı kanununu eleştirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ