Babacan, bakanlıkların dağılımından milletvekili seçimlerine, cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinden Selahattin Demirtaş’ın Meral Akşener’e mektubuna kadar gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi. “Hedefimiz ilk turda açık ara kazanmak” diyen Babacan şunları söyledi:

‘Bu dönem bitsin istiyoruz’

“Bizim lügatimizde devri sabık yok. Rövanşizm yok. Çünkü Türkiye her dönem kazananın diğerlerini ezdiği, üste çıkanın alttakileri ezdiği adeta nöbetleşe bir zorbalık dönemi yaşamış bugüne kadar. 20 yıl öncenin ezileni Erdoğan gücü elde edince başkalarını ezmeye başlıyor. Bu dönem bitsin istiyoruz. Biz kazanırsak kim kaybedecek? Mesela bir kişi 5 yerden maaş alıyorsa, 1 yerden alacak. 4 maaşını kaybedecek. İhale gibi görünen ama davet usulü, yarışmaya izin vermeden yapılan büyük projeleri alanlar, artık yapamayacaklar. Haksız kazançlarını kaybedecekler."

‘Ekibimiz de kadromuz da hazır’

“(Bakanlar konusu konuşuldu mu?) Hiç geçmedi. Biz 22 tane eylem planı açıklamışız. Biz her şeye hazırız. Sağlık deyin, hazırız. Ekonomi deyin, hazırız. Güvenlik deyin, hazırız. Dış politika deyin, hazırız. Her şeye hazırız. Ekibimiz de kadromuz da hazır. Bir hükûmetin A’dan Z’ye bütün fonksiyonlarına hazırız. Ortak çalışma metninde mutabık kaldık.”

“‘Kabinenin tümünü 6 genel başkan onaylayacak’ demek sıkıntılı olur’

“Örneğin Saadet Partili bir arkadaşımız bakan olacaksa, Saadet Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanımız konuşacak. Cumhurbaşkanı da isteyebilir bunu. İkili konuşacak. Kabinenin tümüyle ilgili ‘Altı genel başkan onaylayacak’ demek sıkıntılı olur. Bu empoze edilirse doğru değil. Nihayetinde kabinenin Cumhurbaşkanının takımı olması lazım. Daha geniş istişareler de olabilir. Bir parti teklifte bulunur, Cumhurbaşkanı tek tek görüşür, değerlendirir.”

‘En az 41 ilde seçime gireceğiz’’

“(Meclis seçimleri) “Biz DEVA Partisi olarak karar aldık, kendimiz seçime gireceğiz. En az 41 ilde seçime gireceğiz. Oy pusulaları açıldığında DEVA Partisi orada olacak. Bugüne kadar hiçbir partiyle milletvekilliği pazarlığımız olmadı. Millet İttifakı bölümünde DEVA Partisi’nin logosu olacak.”

‘İş birliğine açığız’

“Bizim listelerimizden başka partiden adaylar girebilir, bizim adaylarımız da başka partilerin listesinden girebilir. Burada mutlaka bir simetrik ilişki olacak. Kimseden hiçbir talebimiz yok. Beraber çalışırsak toplamda daha fazla milletvekili çıkarırız. Biz iş birliğine açığız. Arkadaşlarımız ‘Herkes ikili, üçlü konuşsun. Belki ikili, üçlü diyaloglardan bir formülasyon oluşur’ diye karar aldılar. Bu karar çerçevesinde partiler arasında ikili, üçlü çalışmalar yapılıyor. Umarım ki maksimum iş birliği olur. Aklın gereği bu. Ama olmazsa biz 81 ilde seçime girmeye hazırız.”

‘Mutabakatımız herkesin içine sindi’

“Mutabakatımız herkesin içine sindi. Sonucu itibariyle herkesin içinin rahat olduğu bir mutabakata vardık. Onun için istişare çok kıymetli. Ortak akıl ürünü çalışmalar her zaman çok daha sıhhatlidir. Nihai deklarasyonumuz çok büyük bir sevinç dalgası oluşturdu. İnsanların umudu arttı.”

‘Siyasi ve hukuki analiz yaptık, makul çerçevede olgunlaştırdık’

“Sözcülerin yaptığı açıklama gibi ön şart, dayatma gibi bir şey olmadı masada. Üslup konusunu önce iskonto ediyoruz. Ticaret tabiriyle netine bakıyoruz. (İmamoğlu ve Yavaş formülü) Hukuki ve siyasi açıdan nasıl olur diye teklifi inceledik. İki defa toplantıdan çıktım. Kendi hukuk ekibimizi zaten getirmiştim. İyice siyasi ve hukuki analizimizi yapmak istedik. En sonunda makul bir çerçevede konuyu olgunlaştırdık.”

‘Biz seçimi kazandıktan sonra belediye meclislerinde birileri parti değiştirebilir’

“Belediye başkanlarımızın cumhurbaşkanı yardımcısı olması belediyeyi şu andaki iktidara teslim etmek anlamına gelmemeli. Bu konuda herkes mutabık. Belki 2024 yerel seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olurlar. Siyasi açıdan birkaç yerden maaş alma çok uygun görülmüyor. Herkesin işinin belli olması siyasi açıdan daha uygun ama bağlayıcı bir karar almadık. Biz seçimi kazandıktan sonra belediye meclislerindeki dengeler değişebilir. Birileri parti değiştirebilirler. Onun için zamanlamayı esnek bıraktık.”

‘Yol haritasındaki altı imzanın en kıymetlisi Kılıçdaroğlu’nun’

“Sayın Kılıçdaroğlu seçildiğinde hukuken Sayın Erdoğan kadar yetkili olacak. Ama ortak çalışmayla ‘Yetkilerimi istişareyle, uzlaşı arayışıyla kullanacağım’ demiş oldu. Geçiş sürecinin yol haritasındaki o altı imzanın en kıymetlisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun. Çünkü kendi hukuki yetkilerini nasıl kullanacağını tanımlamış oldu. Bu, karşılıklı güvene dayanan bir siyasi taahhütleşme.”

‘Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının partisinin genel başkanlığından ayrılmasının riskler oluşturacağını düşündük’

“Çok hassas bir geçiş süreci yöneteceğiz. Depremin enkazını, ekonomik krizi ve ciddi bir eğitim krizini devralacağız. Böyle bir dönemde seçildikten sonra cumhurbaşkanının partisinin genel başkanlığından ayrılmasının, partisinde yeniden bir genel başkan arayışının ve cumhurbaşkanının partisinin Meclis’teki grubuyla irtibatının kesilmesinin riskler oluşturacağını düşündük. Yürütme ve yasamanın iyi bir iletişim ve koordinasyon içerisinde devam etmesi geçiş sürecinin etkinliği ve hızı açısından çok önemli.”

‘Sadece HDP değil, herkes gelsin desteklesin’

“Muhalefetteki partiler, sadece HDP değil, herkes gelsin adayımızı desteklesin isteriz. Ortak adayımıza ne kadar çok destek alırsak alacağı oy o kadar fazla olur. İlk turda açık arayla kazanırız. Hedefimiz ilk turda açık ara kazanmak.”

‘Kurul üyesi bir sürü insan kurulların işlemediğini gelip bize anlatıyor’

(Cumhurbaşkanı kurullarıyla toplanması) “Erdoğan aklına estiğini yapıyor. İstişaresiz kararlar veriyor. O kurulların nasıl çalışmadığını iyi biliyoruz. Kurul üyesi bir sürü insan var. Gelip bize anlatıyorlar o kurulların nasıl işlemediğini.”

‘Hukukçu arkadaşlarımız AYM’nin iki kararını da olumlu karşıladı’

“(AYM’deki HDP kararları) Daha önce açıklamıştık, prensip olarak parti kapatılmasına karşıyız. Seçime yakın zamanda parti kapatma tamamen operasyon olarak algılanırdı. Anayasa Mahkemesi’nin her iki kararını hukukçu arkadaşlarımız olumlu karşıladı. Bütün konularımızı meşru, demokratik siyaset içerisinde konuşacağız. Parlamentoda çözeceğiz. Masalarda çözeceğiz.”

Demirtaş’ın Akşener’e mektubu: ‘Şahsi görüş, kurumsal değil’

“(Demirtaş’ın Akşener’e mektubu) Mektubu okudum. Son paragrafı Kürtçeydi arkadaşlarıma tercüme ettirdim. ‘HDP seçmeni olarak yazıyorum’ diyor. Altına da ‘Avukat Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’ diye imza atmış. Yani şahsi görüş, kurumsal değil. Kurumsal bir şey olsa, HDP’den gelse yorum yapmak gerekir. Ama hassasiyet de göstererek ‘HDP seçmeni olarak bu mektubu yazıyorum’ demiş. Dolayısıyla kendi tespitleri. Kurumsal bir şey değil.”