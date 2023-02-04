Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu, okul, dükkanlar, restoran, kafeler, tıp merkezi, eczane, spor tesisi, sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak. 6 binden fazla insanı barındıracak yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak. Üç aşamada hayata geçirilecek projenin 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, yerleşim bölgesi inşa etme planının, projenin gelişmesinde önemli bir aşama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çalışanların ve ailelerinin aynı yerleşim yerinde yaşaması, onlar için konforlu koşullar yaratılması, nükleer santral gibi büyük bir endüstriyel tesisin verimli bir şekilde işletilmesinin önemli bir bileşenidir. İnsan, bizim en büyük değerimizdir ve biz burada, misafirperver Türk topraklarında, geleceğin nükleer santralinin çalışanları için kurulacak bu yeni şehri mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Kasaba alanında gerekli olan her şey sağlanacak. Spor yapmak için alanlar yapılacak, çocukların boş zamanlarını organize etmek için gerekli koşullar yaratılacak. Bunlar sadece konut yapıları ve sosyal altyapı tesisleri değil, aynı zamanda kent sakinlerinin ve misafirlerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, mimarisiyle özgün park alanlarıdır. Rus ve Türk uzmanlar, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde dolu dolu, mutlu bir yaşam sürmek ve üretken çalışabilmek için gereken tüm koşullara sahip olacak.”

Nükleer santralde çalışmaların hızla devam ettiğine değinen ve birinci ünitenin kubbesinin yakın zamanda monte edildiğini anımsatan Zoteeva, “Açık reaktöre su verme işlemini başlattık. Nükleer santral inşaatı çok aşamalı bir operasyondur. Şu anda inşaat aşamasından teknolojik çalışmalara geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özaltın İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Özdemir ise yerleşim yerinin iyi seçilmiş bir konumda olduğuna dikkati çekerek, “Deniz kıyısından çok uzak olmayan, Silifke ve Taşucu'na da oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Bu yerleşim yeri aynı zamanda iki büyük uluslararası havalimanı olan Antalya ve Çukurova Havalimanlarının da arasında bulunuyor. Yani bu kentlerde yaşayanlar için de oldukça avantajlı. Biz Özaltın İnşaat olarak Mersin-Antalya sahil yolunun ana bölümünü de yapıyoruz. Bu otoyolun inşaatı tamamlandıktan sonra herhangi bir havaalanından yerleşim beldesine ulaşım çok daha kolay ve rahat hale gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Yerleşim alanı inşaatının üç aşamada gerçekleştirileceğine işaret eden Özdemir, şunları aktardı:

“Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından 800'den fazla daireyi, 1000 kişilik bir okulu ve 450 kişilik bir anaokulunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Üç aşamanın da inşaatı tamamlandığında toplamda 2 bin 700'den fazla daire olacak. Yerleşim kasabasının alanı 700 bin metrekareden fazla olacak. Konut ve ilgili tüm sosyal altyapı tesisleri, oradaki sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yerleşim kasabasında, ayrıca bir dinlenme alanı, ticari ve kültürel tesisler ve bir de otel inşa edilecek. Konut komplekslerinin tasarımı ve inşasında geniş deneyime sahibiz. Türkiye'nin ilk nükleer uzmanlarının yaşayacağı bu yerleşim alanı da en modern standartlarda olacaktır. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin personelinin modern evlerde, konforlu koşullarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Yerleşim alanının inşası için belirlenen saha, inşaat çalışmalarının başlaması için hazır durumda. Bu kapsamda yapılması gereken imar çalışmaları tamamlandı ve arsaların konut inşaatı için kullanılmasına yönelik tüm izinler alındı."

Akkuyu NGS’de çalışmalar son hızla devam ediyor

Akkuyu NGS sahasında da çalışmalar takvime uygun şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci ünitede büyük boyutlu ekipmanları tasarım konumuna getireceklerini belirterek, “Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayacağız. Üçüncü ünitede ise kuru koruma ekipmanı kurulum için hazırlanıyor. Reaktör basınç kabını da bu yıl içinde sahaya teslim ederek tasarım konumuna getirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS inşaatının bölgedeki istihdam olanaklarına katkıda bulunduğunun altını çizen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anton Dedusenko ise sahada 4 bin kişinin çalışacağını ve 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.