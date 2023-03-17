Demokrat Parti Genel Başkan İlay Aksoy, katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı’na katılması beklenen Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) son günlerde adından söz edilmeye başlamasının ardından SADAT hatırlatması yaptı. “SADAT hiç konuşulmuyor” diyen Aksoy, “HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev verildi?” diye sordu.

Hükümet HÜDA-PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?



0,31 oy oranı olan bir partiye neden 8 milletvekili veriyor Cumhur İttifakı? Hangi hizmet karşılığında veriliyor bu koltuklar?



Cumhur İttifakı, HÜDA-PAR üzerinden korku dolu bir algı yönetimi kurmayı hedefliyor. pic.twitter.com/nnrreQEf21 — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) March 16, 2023

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, KRT TV ekranlarında yayınlanan ‘Fikrini Söyle’ programına konuk oldu. AKP heyetinin HÜDA PAR’ı ziyaret ettiği görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksoy, HÜDA PAR’ın 2018 yılında aldığı oyu hatırlattı. “2018 yılında 0,31 almış. Bu da 175 bin 43 7 kişi HÜDA PAR'a oy vermiş demek oluyor.” diyen Aksoy, HÜDA PAR’ın istediği 8 milletvekili için, “Hangi hizmet karşılığı veriyorsunuz? O size ne yapacak bu 8 milletvekili karşılığında” sorularını sordu.

“Cumhur İttifakı, HÜDA-PAR üzerinden korku dolu bir algı yönetimi kurmayı hedefliyor. Aksi taktirde 0,31'lik oy oranı olan bir partiye bu kadar günlerdir konuşulmaması lazım” ifadelerini kullanan Aksoy, şu değerlendirmeleri yaptı:

HÜDA PAR ÜZERİNDEN SADAT'A MI GÖREV VERİLDİ?

"Görüntülerde Sayın Numan Kurtulmuş'un yüz ifadesi esasında her şeyi anlatıyor. Onlar da benimsemiş durumda değil vaziyeti. 2018 yılında 0,31 almış. Bu da 175 bin 43 7 kişi HÜDA PAR'a oy vermiş demek oluyor. İfadelerine baktığınızda, 'sandıkları biz koruyacağız' dediğinizde hükümet acaba onlara SADAT tepki çektiği için böyle bir görev mi verdi? Ya da HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev verildi. HÜDA PAR, SADAT'ı mı koruyor da böyle bir görev veriliyor.

"SİZE NE YAPACAK 8 MİLLETVEKİLİ KARŞILIĞINDA?"

HÜDA PAR '8 milletvekili istiyoruz' dedi. Siz 0,31 oy oranı olan bir partiye 8 milletvekili niye veriyorsunuz? Neyin karşılığını veriyorsunuz? Hangi hizmet karşılığı veriyorsunuz? O size ne yapacak bu 8 milletvekili karşılığında. Bu belli ki uzlaşı sonucu telafuz edilen bir rakam. AK Parti'nin ittifak görüşmeleri başladığı günden itibaren oklar tamamen HÜDA PAR'a endekslendi. HÜDA PAR'ın farklı yapısı ve tehlike, terör, şiddet... Güvenlik açısına endekslendi.

"HÜDA PAR KALKAN OLDU; 50 BİN KİŞİNİN HESABINI VERMESİNE ENGEL OLUYOR"

Hükümet, HÜDA PAR üzerinden çok ciddi bir şekilde seçimlerde korku algısı yönetimi yapıyor. 'Seçmen korksun', 'bir şey olacak' algısı... Bir tedirginlik yaratma algısı. HÜDA PAR da bunu kullanıyor. Aksi taktirde 0,31'lik oy oranı olan bir partiye bu kadar günlerdir konuşulmaması lazım. HÜDA PAR üzerinden AK Parti ile ilgili konuştuğumuz konular değişti. Deprem konusu biraz daha gündemden düştü, HÜDA PAR öne çıktı. Dolayısıyla HÜDA PAR arkasında kalkan oldu ona. Hem bir algı yönetimi yapmak için hem de depremin üzerindeki hataları, fiyaskoyu, 50 bin kişinin ölümünün hesabını vermesine engel oluyor. Bu ülkede 50 bin kişi öldü ve hesap verilmesi lazım. Biz bugün bunu konuşmalıyız. HÜDA PAR gündem değiştiriyor, topluma korku iklimi imkanı yarattı. SADAT hiç konuşulmuyor, HÜDA PAR'a endekslendik.

"HÜDA PAR ÜZERİNDEN KORKU VE ALGI YÖNETİMİ YAPMAK İSTENİYOR"

Hükümet esasında sandığa katılımın düşük olmasını istiyor. Özellikle bu iklimde. Deprem bölgesindeki insanların sağlıklı kayıt olmaması onun çok işine geliyor. Ya da parmak izinle DNA alınmadan gömülmemesi çok işine geliyor. Çünkü kötü niyet olsa, kullanılabilecek bir durum; kullanacak anlamında söylemiyorum ama sistemde ciddi bir güvenlik boşluğu var. Böyle bir partinin propogandası, kimliği belliydi. 2012 yılında kurulmuş bir parti. Ama şimdi gündeme gelmesinin asla tesadüf olduğunu düşünmüyorum. HÜDA PAR üzerinden korku algı yönetimi de yapmak istediğini de özellikle vurgulamak istiyorum.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi