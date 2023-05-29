Türkiye'de 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Ancak bu seçim sonucu, İYİ Parti Aydın Milletvekili aday adayı ve Nazilli İlçe Teşkilatı kurucularından Mehmet Reşat Taşdemir'in partiye olan bağlılığını sorgulamasına ve istifasını duyurmasına neden oldu.

Mehmet Reşat Taşdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin ardından istifa ettiğini duyurdu. Taşdemir, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını değerlendirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistem talebinin göz ardı edildiğini, mutabakat metninin rafta kaldığını ve Meral Akşener'in Başbakanlık talebinin gerçekleşmediğini belirtti. Bu başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenerek mevcut partisinden istifa ettiğini ifade etti.