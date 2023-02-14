Tarihiyle çok beğendiğim Hatay’ın neredeyse yok oluşu beni son derece etkiledi…

Hatay hakkında çok sayıda araştırma olduğunu biliyorum…

Bir arkadaşım bana Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Ali Utku Şahin’in 2019’da yaptığı araştırmayı gönderdi…

Dirençlilik Dergisi’nin 2020’de, cilt 4, sayfa 129-158'de yayımlanan araştırma, tüm gerçekleri ortaya koyuyor…

Bakan, gören bir yetkili çıkmıyor!..

7.5 büyüklüğünde olası bir depremde, o tarihteki mevcut 304 bin 923 binadan 239 bin 161’inin etkileneceğini, bunlardan 130 bin 693’ünün de tamamen yıkılacağını ön görmüş Şahin…

Hatay’da can kaybının 29 bin 343 kişi olacağını hesaplayan Şahin, ilçe ilçe verileriyle tespitlerini ortaya koymuş… Erzin’in durumunu da o tarihte saptamış…

3 yıl önceki bu bilimsel araştırma neden dikkate alınmaz?..

Neden, kimse bu konuda bir çaba sarf etmez?..

İlla canlarımız mı gidecek?..

Eminim 17 Ağustos’u unuttuğumuz gibi, kısa bir süre sonra, cumhuriyet tarihimizin bu en büyük felaketini de unutacağız!..

İşte size bir zihniyetin bakış açısı:

Şimdiki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Dr. Lütfü Savaş’ın 2009-2014 yılları arasında AKP’den başkanlık yaptığını dahi bilmeyen AKP’li bir tanıdığım, CHP’yi yerden yere vurmak için, “20 yıldır CHP’li başkanların yönettiği Hatay’ın durumu” diye yazabiliyor!..

Cehalet!.. Zihniyet!.. Körü körüne politize olmak!..