MİNNETTARIZ SİZE !....

MİNNETTARIZ SANA SULTANLAR SULTANI FATİH SULTAN MEHMED HAN ve M.KEMAL ATATÜRK..

İstanbul'u Niçin Fethettin? diye sormuşlar Fatih'e :

O ise şöyle cevaplandırmış soruyu:

" Önce o benim gönlümü fethettiği için."

1453, bir çağ kapattı, yeni bir çağ başlattı. Fatih Sultan Mehmed Han...

Fatih'in kendi tertip ve hesabı üzerine Mühendis Muslihiddin ve Saruca Sekban ile Urban adında bir Macar'ın döktükleri toplar ki, üç yüz kantar bakırdan imal olunmuştu.12 kantar ağırlığında mermer gülleyi bir mil mesafeye atardı. Orada bulunan topların miktarı da büyük olmak üzere yüz otuza ulaşıyordu.

Sultan II.Mehmed, Rumeli Beylerbeyini memur edip İstanbul ile Rumların elinde bulunan yerler üzerine hemen asker göndermesini emretti. Beylerbeyi vakit geçirmeden topladığı kuvvet ile hareket edip şehrin kapısına kadar yaklaşarak bütün civarını yağma etti.

Yine Silivri üzerine yürüyerek deniz kıyısındaki kasaba ve köyleri Osmanlı topraklarına kattı. Karadeniz sahilinde , Rumların idaresi altında bulunan bütün kaleler de Osmanlı memleketine katıldılar. Mesiru kalesi de ansızın alındı..

* 6 Nisan İstanbul kuşatması başladı

* 12 Nisan Osmanlı donanması Dolmabahçe önlerine demirledi.

* 18 Nisan İstanbul çevresindeki adalar fethedildi.

* 20 Nisan : Bizans'ın yardımına gelen 5 gemi Osmanlı donanmasından kurtulup Haliç'e girdi.

* 22 Nisan ; Osmanlı donanmasına ait gemiler karadan taşınarak Haliç'e indirildi.

* 23 Nisan ; Osmanlı askerleri Haliç'te köprü kurdu. Bizans imparatoru , II.Mehmet'e barış teklifinde bulundu.

* 18 Mayıs ; Kuşatmada önemli rol oynayan tekerlekli kule , surların önünde kullanıldı.

* 28 Mayıs ; II.Mehmet , genel saldırıdan önce Bizans imparatoruna , teslim olması teklifinde bulundu

* 29 Mayıs ; Genel saldırıya geçen Türk kuvvetleri , sabah saatlerinde İstanbul'u fethetti. Fethi gerçekleştiren ve bundan böyle FATİH SULTAN MEHMET olarak anılacak olan II.Mehmet , İstanbul'a girdi. İstanbul başkent oldu.

Simdi amaç ne olursa olsun Türk ve Türkler bir yere teslim olmuştur. Buna neden razı gösteriyorlar bir sır gibi !...

Mithat Cemal KUNTAY'ın Cumhuriyetimiz on beşinci yılı dolayısıyla yazdığı şiirle anlam katayım.

Mekanları Cennet olsun Türk Başbuğları, FATİH SULTAN MEHMED ve M.KEMAL ATATÜRK'ün

ON BEŞ YILI KARŞILARKEN...

Kim derdi yarılsın da nihayet yerin altı,

Bir anda dirilsin de şu milyonla karaltı.

Topraklaşan ellerde birer meşale yansın.

Kim der ki şu milyonla adam birden uyansın.

Kim derdi seher yıldızı doğsun da bir evden,

Kaçsın da cehennemler o bir dalma alevden,

Canlansın ışık selleri olsun da o damla

Beş devletin öldürdüğü devlet bir adamla.

Kim der ki en son rakamlar da delirsin.

On beş asır on beş yılın eb'adına girsin.

Dünyaları bir fert evet oynattı yerinden,

Sarsıldı demirler evet azmin demirinden.

Mazi yıkılıp gitti evet fesli, kafesli:

Lâkin bugünün ey granit bünyeli nesli,

Bir şey ele geçmez şerefin sade adından.

Sen arşı bırak, varsa haber ver kanadından.

Gökten ne çıkar? Gök ha büyükmüş ha değilmiş,

Sen alnını göster ne kadar yükselebilmiş.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir,

Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Bahsetme bugün sade dünün mucizesinden,

İnsan utanır sonra yarın kendi sesinden.

Asrın yaşamak hakkını vermez sana kimse;

Sen asrını üstünde izin varsa benimse;

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

"Fennin çelik dişi, din'in çürük kafasını delik deşik etti."

Biliyorsunuz toprağınızı vermek hürriyetinizi kaybetmektir. Fatih Sultan Mehmed " Kim toprağını Türk'ün düşmanına satarsa hakkım haram olsun" demiştir.

Tanrı Türkü Korusun

Sevgi ve Saygılarımla