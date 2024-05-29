BATI MEDENİYETİ ve TÜRKİYE

Ülkemiz harita olarak, Doğu ile Batı-Kuzey ile Güney arasında konumlanmıştır. Dünya karalarının merkezinde, etrafı denizlerle çevrilidir. Anadolu olarak, topraklarımız çok kıymetli olup, bir çok kadim medeniyeti üzerinde barındırmıştır. Orta Doğu’nun da sınırları içindedir ülkemiz. Ki bu yer, medeniyetlerin doğduğu yerdir. Anadolu; Mezopotamya medeniyeti ile Mısır medeniyetini sentez eden yapıdadır. Hitit medeniyeti de burada doğmuştur. Yunan medeniyeti ile İbrani medeniyetini sentezleyen Lidya medeniyeti de burada neş-ü neva buldu. Türkiye, her yönüyle stratejik ehemmiyete sahip güçlü bir Devlet-güçlü bir coğrafyadır.

Türkiye, Hristiyanlık ile Roma medeniyetini sentez eden Bizans medeniyetinin de doğduğu yerdir. Osmanlı Devletinin temellerinin atıldığı merkez ülke Türkiye, çağ açıp-çağ kapatan mümtaz padişahlar içerisinden çıkarmıştır. Her biri “600 küsur yıl tarihe” altın harflerle imzalarını atmıştır. Kendi dönemlerinde İSLÂM medeniyetinin hem hadimi, hem de bizzat hayatlarında yaşayanıdırlar. İnşallah “II.ci İSLÂM medeniyetinin” Doğuş yeri de burası olacaktır. Zira, Dünyada hem Batı medeniyetini hem de İslâm medeniyetini Türkiye’den daha iyi bilen bir Devlet yoktur. bu en önemli avantajıdır ülkemizin.

Batı medeniyeti, İslâm medeniyetiyle ilk olarak ENDÜLÜS’de karşılaşmıştır. İslâmiyetin üstünlüğünü yakinen görmüşlerdir. Batı Roma imparatorluğunun yıkılışı sonrası, Avrupa’da ulusal devletler oluşmaya başlamıştır. Başka bir gelişmede, Hristiyanlığın kendi içinde parçalanarak farklı mezheplerin ortaya çıkması olmuştur. Bunlardan en etkilisi Protestanlıktır. daha sonra Haçlı Seferleri başlattılar. Bu durum Batıda ekonomik yapıyı değiştirdiğinden, Halkın üretim gücü artmaya başladı. Bu gücün ele geçirilmesiyle son asırlarda dünyada söz sahipliği Avrupalılar ve Rusların eline geçmiş oldu. Ekonomik gücü elde eden Batı kentleşmeyi ESNAF yapısıyla kuvvetlendirdi. Böylece Kilise ve Şövalye sınıfının otoritesi de iyice zayıflamış oldu. Bu arada Yahudiler de sermayenin büyük çoğunluğunu ele geçirdi. Tekelleştiler. Kendi güçlerini tahkim etmek için ATEİST bir oluşuma sahip devlet erglerini desteklediler. Bunların ortaya koyduğu, aslında dünyada ilk olacak Ateist bir medeniyetti. Ancak 20. yüzyılın sonlarında bu ateist imparatorluklar yıkılarak, ULUS Devletler söz sahibi olmaya başladı. Türkiye’de de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktı. (Osmanlı Devleti yedi düvelin hem kendileri hem de içerdeki hainler eliyle yıkılmıştı.) Şimdi ise, TÜRKİYE yeni bir MEDENİYETİN temellerini atmaktadır.

Selamlar Allah'a emanet olunuz. Grb.K.S