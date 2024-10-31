Demi Moore'un Başrolünde Olduğu Ödüllü Film Cevher Yayında!

Coralie Fargeat, gerilim türüne feminist bir yorum getirdiği ilk filmi İNTİKAM’ın (REVENGE) ardından CEVHER (THE SUBSTANCE) ile Hollywood’u, şöhret kültürünü ve kadınların sektörde varlıklarını sürdürebilmek için uymak zorunda oldukları gerçekçi olmayan güzellik standartlarını topa tutuyor. Fargeat’nın kanlı, dehşet verici ve zaman zaman da komik olan bu çağdaş zaman eleştirisi, korku sinemasının önemli bir damarı olan “body horror” alttüründe izleyiciye meydan okuyan sıradışı bir görsel deneyim vadediyor.

Fitness programı yapan eski oyuncu Elisabeth Sparkle (Demi Moore), 50. doğum gününde eskisi kadar genç ve güzel olmadığı için işinden kovulur. Umutsuz bir arayışa sürüklenen Elisabeth çözümü, gizemli bir laboratuvardan gelen ve damarlarına zerk ettiğinde “kendisinin daha iyi, daha güzel, daha genç bir versiyonunu” ortaya çıkaran “The Substance” adlı kimyasal pakette bulur. Zaman içinde genç versiyonuyla yıkıcı bir kavgaya tutuşan Elizabeth, güzellik ve gençlik hayalleri için ciddi bedeller ödemek zorunda kalacaktır.