İmamoğlu: İhtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “10x10=100 Büyük Proje” sunumlarının üçüncüsünü, “Daha adil İstanbul için tam yol ileri” başlığıyla yaptı. İmamoğlu, Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) kampüsü bünyesindeki İPA Havuz’da düzenlenen sunumunda, halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele konusundaki projelerini kamuoyu ile paylaştı. Sunuma, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Yunus Emre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Güngören Belediye Başkan adayı Yüksel Yalçın da katıldı.

“ADALETSİZLİK, TOPLUMLARI VE KURUMLARI İÇTEN İÇE ÇÜRÜTÜR”

“Hem güçlü bir ülke hem de mutlu bir şehir olabilmek, ancak adaletle mümkündür” diyen İmamoğlu, “Çünkü adaletsizlik, birlik ve beraberlik duygusunu ortadan kaldırır. Toplumları, kurumları içten içe çürüteceğini ifade etmek isterim” dedi. İmamoğlu, sunumun yapıldığı İPA Havuz’un hikayesine de konuşmasında yer verdi. “Bulunduğumuz mekanda da ‘mekansal adaleti’ sizlerle yaşıyorum” diyen İmamoğlu, “Mekansal adaletten kastım; burası İstanbul Planlama Ajansı. İPA, yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve bu alan, daha öncesinde Başkanlık Konutu olarak kullanılıyordu. Sonrasında buraya ne yazık ki, bizden önceki dönem, sadece farklı ilçelerin belediye başkanlarını davet edilerek, 12 ilçe belediye başkanına da Büyükşehir Belediye Başkanlığı konutunun yanında konutlar yapıldı. Bu konutları da biraz herkes kendi zevkine göre yaptı. Ama kötü olan, mesela burası Bakırköy'ün sınırlarında olmasına rağmen, Bakırköy Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili olduğu için, ona burada ‘Gel burada bir lojman var’ dememişler; ta Ümraniye'den Arnavutköy'e, Esenler'den başka ilçelere varıncaya kadar -tek titri var- AK Partili bir belediye başkanı olması kaydıyla burada başkanlık konutu ya da başkanlık lojmanı şeklinde tahsisi yapılmış” diye konuştu.

“BURASI BİR BELEDİYE BAŞKANININ NEREDEYSE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUYKEN…”

“Ben, Belediye Başkanı seçildiğinde burayı ziyaret ettiğinde ve bunu gördüğümde çok üzüldüm, çok şaşırdım” diyen İmamoğlu, “Yani ben hayatta böyle bir şey yapamam. Birisi bana dayatsa, bu bir yönetmelik olarak bir kitapta yazıyor olsa, yine yapamam. Yapmam. Dolayısıyla biz burada, bu o güzel ortamda farklı bir tasarımla İPA fonksiyonunu buraya taşıdık. Kentin geleceğini kentin her paydaşıyla konuşabildiğimiz muazzam bir saha burada üretildi. Çok güçlü işlere imza atıyor İPA. İPA’nın bu sahadaki varlığı, bence kendisi mekansal adaleti bakımından çok özel bir pozisyonda, çok özel bir konumda. Hatta bunun mihenk taşı, bunun tam da böyle adresi neresidir, derseniz… Şu an bulunduğumuz yer, yayın yaptığımız yer; aslında burası bir belediye başkanının neredeyse yarı olimpik yüzme havuzuyken, şu anda sunumların yapıldığı, insanların bir arada düşündüğü, düşünme, taşınma bir arada karar verme kabiliyetlerini geliştirdiği bir düşün havuzu gibi, bir bilgi havuzu gibi bir pozisyona evrildi. Kentsel adaleti de var etmemiz konusunda bu özel alanı, bu özel sahayı sizlerle paylaşmak istedim” ifadelerini kullandı.

“ÇEYREK YÜZYILDIR BU ŞEHRİ, BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN HİÇ UMURUNDA OLMADI”

“İstanbul bizden önce, uzun bir dönem maalesef böyle bir süreci yaşadı” diyen İmamoğlu, “Sosyal adaletsizlik çok ağır boyutlara ulaştığı halde, çeyrek yüzyıldır bu şehri, bu ülkeyi yönetenlerin hiç umurunda olmadı. Onlar, bu adaletsizliği istismar edip, oya çevirmenin yollarına odaklandılar. Sosyal yardımları, partizanlığın bir aracı olarak kullandılar. Milyonlarca İstanbullu yoklukla ve yoksullukla mücadele ederken, bir avuç insanın arsızca zenginleşmeye devam ettiği bir israf düzeni kurdular. Bu bozuk düzeni korumak için, İstanbulluları korkutup, tehdit etmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

“NE DEDİLER?”

2019 yerel seçim sürecini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ne dediler: ‘İmamoğlu gelirse, sosyal yardımlar kesilir.’ Biz, bir tek şeyi kestik: Halkın bütçesinden bir avuç insana, malum vakıf ve derneklere para aktaran o hortumu, o kirli hortumu kestik. Bundan sıfır taviz verdik. Partizanlıktan tamamen arındırılmış, vatandaşa saygılı, toplumsal dayanışmayı öne çıkaran, halkçı bir sistem kurduk. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Sonuç; İstanbul tarihinde görülmemiş ölçüde artırdığımız sosyal destek ve yardımlar oldu. Sonuç, sosyal adaleti sağlamak amacıyla vatandaşa ilk kez sunulan pek çok yeni hizmet oldu. Halk Süt’ten Anne Kart’a, kreşlerden öğrenci yurtlarına, Kent Lokantaları’ndan Yeni Doğan Destek Paketi’ne, üniversite öğrencilerine burstan Ders Atölyeleri’ne desteklerimizi ihtiyaçlara göre çeşitlendirdik. Bütün bunlar eşi benzeri görülmemiş, çok önemli ve çok değerli çözümler. Ama bizim sosyal adalet vizyonumuzun yalnızca bir yönünü gösteriyorlar. 200 bin kişinin özel sektörde iş bulmasına aracılık eden Bölgesel İstihdam Ofislerimize; çiftçilere, üreticilere ve balıkçılara İBB tarihinde ilk kez vermeye başladığımız desteklere; mahalle bakkallarını destekleyen Halk Bakkal projesi gibi işlerimize bakarsanız, sosyal adalet vizyonumuzun diğer yönünü de görebilirsiniz.”

“EN ZOR ZAMANLARINDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK”

“Biz, yoksulluğun sürdürülüp, siyaseten istismar edilmesini değil, sonlandırılmasını hedefleyen anlayışla çalıştık” diyen İmamoğlu, “İnsanlarımız belediyeden aldığı yardım ve destekle değil; çalışarak, üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilsin diye, yenilikçi çözümler geliştirdik. Bütün yatırımlarımızı bu anlayışla, bilimsel veriler ve halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda planlayarak gerçekleştirdik. İstanbul’u adil bir kent yapmak için çok çalıştık. Bu şehirde desteğe ihtiyacı olan kimseyi geride bırakmadık. En zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZ EN ÖNEMLİ KESİM, ÇOCUKLARIMIZ OLDU”

İmamoğlu, görsel içeriklerle desteklediği sunumunun “yaptıklarımız” bölümünde şu hizmetleri sıraladı:

“5 sene boyunca en çok çözüm ürettiğimiz en önemli kesim, çocuklarımız oldu. Çocuklar hem İstanbul’umuzun hem de Türkiye’mizin geleceği. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. ‘Süt, her çocuğun hakkı’ diye çıktığımız bu yolda, İBB tarihindeki bir ilke daha imza attık ve Halk Süt’ü hayata geçirdik. İstanbul’un kaynaklarını çocuklarımızın gelişimini sağlayacak çözümlere kullandık. 2019’dan itibaren, 3-6 yaş arasındaki 262 bin çocuğa, toplamda 27 milyon litre süt ulaştırdık. Ülke ekonomisinin doğru yönetilmediği bugünlerde, bazı ailelerimiz, maalesef çocuklarının yanına beslenme çantası bile vermekte zorlanıyor. İBB olarak biz devreye girdik ve 39 ilçede, 100’ün üzerinde okulda gerçekleşen dağıtımlarla, öğrencilerimize 823 bin beslenme desteği sağladık. Çocuklarımıza en önemli yatırımı yaparak, onların eğitimini ve geleceklerini güvence altına almaya devam ettik. 100 farklı mahallede ‘Yuvamız İstanbul Merkezi’ açarak, 3-6 yaş arasındaki okul öncesi eğitim alan 10 bine yakın çocuğumuza ulaştık. ‘Sen Oku Diye’ başlattığımız projemizde, ilköğretim ve lisede okuyan ve ebeveyn kaybı yaşayan 416.525 yetim, öksüz, engelli, şehit ve gazi çocuklarına, yaklaşık 179 milyon lira destek sağladık. 5 yıl boyunca İstanbullu kadınlar için, birçok yeni hizmet gerçekleştirdik, onlara her zaman destek olduk. İlk işimiz, söz verdiğimiz gibi, ‘Anne Kart’ projemizi hayata geçirmek oldu. İstanbul’da yaşayan annelerin de sosyal hayata katılımını arttırdık ve aile ekonomilerine destek olduk. Mutlulukla söylüyorum ki, 650 bin anne, 0-4 yaş çocuklarıyla toplu taşımada ücretsiz yolculuk yapabildi.”

“KADIN ÇALIŞAN SAYISINDA YÜZDE 36, KADIN YÖNETİCİ SAYISINDA YÜZDE 148 ORANINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Göreve geldiğimizde beni en çok şaşırtan konulardan biri de belediyenin üst kademe yöneticileri arasında, kadın sayısının yok denecek kadar az olmasıydı” diyen İmamoğlu, “Hatta çok sayıda birimde, kadın çalışan bulunmuyordu. İBB tarihinde bir ilk olarak, üst düzey yönetici kadrosuna kadın yöneticiler atadık. Bizden önce kadın genel sekreter yardımcısı hiç olmamışken, şu anda görevde 2 kadın genel sekreter yardımcımız bulunuyor. Kadın çalışan sayısında yüzde 36, kadın yönetici sayısında yüzde 148 oranında artış gerçekleştirdik. Otobüs şoförü, tren sürücüsü, otobüs şoförü, istasyon sorumlusu cankurtaran pozisyonlarında ilk kez kadın istihdamı sağladık. İstanbullu kadınları; sosyal, psikolojik, hukuki, sağlık ve eğitim gibi her alanda desteklemek ve güçlendirmek için, 7 ‘İBB Kadın Merkezi’ açtık, 5611 kadına bu merkezlerimizde destek verdik” bilgilerini paylaştı.

“GÜVENLİ ÖĞRENCİ YURTLARI AÇTIK”

“Şehir dışından gelen öğrencilerimiz, kalacak yer derdi düşünmesin ve aileleri huzurlu olabilsinler diye, güvenli öğrenci yurtları açtık” diyen İmamoğlu, öğrenciler ve öğretmenler için yaptıkları hizmetleri şöyle sıraladı:

“5.191 kişi kapasiteli, 8’ı kız 6’sı erkek, toplamda 14 öğrenci yurduyla, 7/24 güvenlikli ve depreme dayanıklı yurtlar inşa ettik. Geçim sıkıntısı çeken gençlerimiz, nasıl yaşayacaklarını dert etmesinler, sadece derslerine konsantre olsunlar, projeler geliştirsinler diye, ‘Genç Üniversiteli Desteği’mizle, 2019 yılından beri geri ödemesiz olarak 300 bin öğrenciye, yaklaşık 1,5 milyar lira burs vererek, destek olduk. LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlerimiz için de çalıştık. 8. ve 12. sınıf öğrencileri için, 17 ‘Ders Destek Atölyesi’ ve ayrıca 12 yeni ‘Ders Atölyesi Merkezi’ açıldı. Aynı zamanda, ‘Atanamayan ve Emekli Öğretmenler Projesi’ ile 16 öğretmenimize istihdam sağlayarak, eşitsizliğin ve adam kayırmanın karşısında olduğumuzu şeffaf bir şekilde gösterdik. Gençlerimiz rahatlıkla sosyalleşerek etkinliklere katılabilsinler diye, 9 ‘Gençlik Ofisi’ açtık. Teknolojik altyapısı güçlü ve uzaktan eğitime uyumlu kütüphaneler açarak, 20 olan kütüphane sayısını, 64’e çıkardık.”

‘”ASKIDA FATURA’ PROJESİYLE, 417 BİNDEN FAZLA FATURANIN ÖDENMESİNE, 76 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANMASINA ARACI OLDUK”

“Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiğimiz, ‘Askıda Fatura’ projesiyle, 417 binden fazla faturanın ödenmesine, 76 milyon lira destek sağlanmasına aracı olduk” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Diğer destek paketleri ile bugüne kadar yapılan desteklerin toplamı, 130 milyon TL’yi aştı. İstanbul’da hayatı kolaylaştırmak için; Mahalle Evi, İstihdam Ofisi, Yuvamız İstanbul, sağlık merkezi, kütüphane gibi vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplayan, 10 ‘Yaşam Merkezi’ inşa ettik. İstanbul gibi büyük bir şehrin en önemli ölçeklerinden bir tanesi de mahallelerdir. Söz verdiğimiz gibi ‘Mahalle Evi’ projesini yaparak, mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel hayata katılımını ve birlikteliğini geliştirdik. Dönemimizde 8 Mahalle Evi kurduk ve bu evlerde, 25.823 vatandaşa hizmet sunduk. İlk kez bizim açtığımız ‘Bölgesel İstihdam Ofisleri’yle 28 ilçede hizmet verdik. 200 bine yakın vatandaşımıza, her sektörde iş imkânı sağladık. Yenilediğimiz Büyük İstanbul Otogarı’nda açtığımız ‘Geçici Barınma Merkezi’mizle, kalacak yeri olmayan bireylere destek oluyoruz. 2023 yılından bu yana 1.375 kişiye, 8.373 hizmet sunduk. Vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde ağırlayarak, yemekten berbere tüm ihtiyaçlarını merkezimizde sağlamaya devam ediyoruz.”