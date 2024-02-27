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Gökçe Gökçen: Tüm Demokratlar Birleşmeli

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Gökçe Gökçen: Tüm Demokratlar Birleşmeli
Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı’nda Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Ulusal Kongresi’ne katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı’nda Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Ulusal Kongresi’ne katıldı. Konuşmasında özgürlük vurgusu yapan Gökçen şunları dile getirdi:

“Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz değerler olan özgürlük ve beraberliği, kongrenizin ana teması olarak seçmenizi günün koşullarına tam da uygun buluyor ve takdirle karşılıyorum.

Partinizin Bulgaristan Parlamentosu'nda ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu'nda temsil edilmesi demokrasiye ve aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük bir katkıda bulunuyor.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen konuşmasında demokrasi ve insan hakları bakış açısının tüm dünyaya hakimolmasını vurgularken şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşayan ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan Türklerin Bulgaristan seçimlerinde, Bulgaristan'da ve Türkiye'de oy kullanmaları demokrasi adına güzel bir örnektir.Bu gelinen nokta geçmişte yaşanan totaliter rejim merkezli insan hakları ihlallerinden sonra insanlık ve demokrasi adına çok önemli bir gelişmedir. Bulgaristan’da, Türkiye’de ve Avrupa’da demokrasiyi korumak ve geliştirmek hiç olmadığı kadar hepimize düşen bir sorumluluktur. Tüm demokratlar birleşmeli, insan hakları odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakimolmalıdır.”

Kaynak:Haber Kaynağı

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