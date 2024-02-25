Erdoğan: Destan Yazıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka seslendi. Erdoğan, "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefet) Kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla demleniyorlar, şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar." dedi.

Erdoğan, "Dış politikada, Avrupa'dan 'aferin' almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü savunma sanayi var, savunma sanayinde dışa bağımlılık azaldıkça uluslararası arenada etkinliğimiz arttı. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor."

Erdoğan, "Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor." ifadesini kullandı.