Erdoğan: 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek, "3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Tarihe güneş gibi doğan, cihangirler yetiştiren medarıiftihar Manisa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Erdoğan, sanayinin, tarımın, emeğin şehri, medeniyetler beşiği Manisa'nın bugün bir başka güzel olduğunu söyledi.

Manisa'ya, geçen mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdiği destek için teşekkür eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçeleriyle Manisa'da yeni bir destan yazacağını ifade etti.

"Yaklaşık bir ay sonra sandıkları hep beraber patlatmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi partisine sözünü geçiremediği halde, borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek, maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan 'eyvallah' deyip gittiyse, bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyon ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider. Biz ise 81 vilayetimizin tamamıyla birlikte Manisa'mızı da Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyelerimizle el ele vererek şehirlerimizi güvenli, huzurlu, müreffeh hale getirecek adımları atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 21 yılda gerçekleştirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarını Türkiye Yüzyılı'nın altyapısı olarak gördüklerine işaret ederek, bunun üzerine çok daha fazlasını koyarak, Türkiye'yi dünyanın şanlı tarihine yakışır yere çıkarmakta kararlı olduklarını vurguladı.