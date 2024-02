DEVA'lı Karal: Kırmızı Ete Ulaşmak İmkansız

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithal edilmesi kararını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Karal, et fiyatlarının her geçen gün yükseldiğini belirterek, “Hükümet yerli üretimi desteklemek yerine yine ithalatı önceledi. Buna rağmen fiyatlar düşmedi, kırmızı et aldı başını gitti. Kırmızı ete erişmek imkansız hale geldi.” dedi.

Milletvekili Hasan Karal, kırmızı et ithalatı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına soru önergesi verdi. Önergede son dönemde hayvancılık sektöründe yaşanan sorunların özellikle kırmızı et üreticilerini ve besicilik sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden DEVA Partili Karal, uygulanan yanlış tarım politikalarının bir sonucu olarak kırmızı et üretiminde yaşanan düşüşün, besilik hayvan ithalatının artmasına, bu durumun ise yerli üreticilerin ekonomik açıdan zorlu bir döneme girmesine neden olduğunu vurguladı.

“Bir yanda yerli besiciler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, diğer yanda vatandaşlar et alamıyor”

Yerli üreticilerin artan maliyetlerle başa çıkamaması, buna bağlı olarak besili hayvancılığın azalması sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı kırmız et sorununda yaşananlara çözüm olarak 2024 yılında 600 bin baş besilik sığır ithal edileceğini açıkladığını anımsatan Karal, “Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan plansızlığın ve programsızlığın sonucu olan bütün bu olumsuzluklar, yerli üreticinin ve hayvan yetiştiricisini olumsuz etkilemiştir. Bir yanda yerli üreticiler ve besiciler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, diğer yanda vatandaşlar artan fiyatlar dolayısıyla kırmızı et alamamaktadır.” şeklinde konuştu.

“Hükümet yerli üretimi desteklemek yerine yine ithalatı önceledi”

Milletvekili Karal, tüm bu uygulanan yanlış politikalar sonucunda üreticiden tüketiciye kadar uzanan geniş ekonomi zincirinde, zincirin halkası olan hemen her kesimin bu olumsuzluklardan etkilendiğini kaydetti. Karal, “Et fiyatları her geçen gün yükseliyor. Kırmızı ete erişmek imkansız hale geldi. Hükümet ise yerli üretimi desteklemek yerine yine ithalatı önceledi. 2024 yılı için 600 bin baş besilik sığır ithal edileceği açıklandı. Buna rağmen fiyatlar düşmedi, kırmızı et aldı başını gitti. Hem yerli üreticiler hem vatandaş mağdur oldu” ifadelerine yer verdi.

“Sığır ithalatı yerli üretimi nasıl etkileyecektir? Kırmızı et fiyatlarında bir düşüşe neden olacağı düşünülmekte midir?”

DEVA Partili Karal, Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını talep etti: