DEVA'lı Esen: Çocuklara okullarda öğün desteği için açılan davanın destekçisiyiz

Ankara Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığına karşı açılan “1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek” davası Ankara 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde görüldü. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen ekibiyle davayı takip ederek, destek açıklamasında bulundu.

Esen, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ve yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemizde 7 milyon çocuk yoksul. Ama yoksullukla mücadele ödeneği en çok azalan programlar arasında. Çocuklara okullarda beslenme desteği hiç olmazsa 1 öğün yemek dendi, plan bütçe komisyonunda olur dendi ve bu meclis bunu kabul etmedi. Ankara Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği derin yoksulluğun esir aldığı evlerde büyüyen ve okullarda aç, hatta susuz kalan çocuklar için bir mücadele veriyor.

En büyük sorunumuz yoksulluk. Türkiye’de yoksulların yarısı 25 yaşın altında. Ülkemizde 0-17 yaş arası çocuk ve gençlerin %45’i yani yaklaşık yarısı yoksul ve sosyal dışlanmışlık riski taşıyor. Bu oran, AB ülkeleri içinde en kötü oran, hemen ardımızdan Romanya geliyor. Sn. Bakan : ’’Yoksullukla mücadele bütün şiddetiyle devam edecek’’ dedi, ancak yoksullukla mücadele ödeneği en çok azalan programlar arasında oldu.

Çocuklara okullarda beslenme desteği hiç olmazsa 1 öğün yemek dendi, plan bütçe komisyonundan geçti, fakat Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve yandaşı partiler öneriyi kabul etmedi.

TÜİK verilerine göre her üç çocuktan birinin yoksul olduğu ülkemizde yüksek enflasyon ve derinleşen yoksulluk sonucu çocuklar yeterli besine ve gıdaya ulaşamamakta ve öğün atlamak zorunda bırakılmaktadır. OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye %19,2 ile son 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yemeyen öğün atlayan öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke. Bu durum Türkiye’de neredeyse her beş öğrenciden birinin parası olmadığı için haftada en az bir kere yemek yemediğine işaret ediyor.

Meclis çatısı altında, bütçe görüşmelerinde, bu kürsü ve sıralarda defalarca dillendirdiğimiz ve dillendirmeye devam edeceğimiz bu konu için çabalayan herkese teşekkür ediyor; önüne geçen, bütçeye alınmasına engel olan herkese vicdan diliyorum!”