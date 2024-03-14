DEVA'lı Avşar: Bayram takvim yapraklarında kaldı

“Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, takvim yapraklarında öyle yazıyor. Gerçek hayatta öyle mi?” diyen, Avşar “Gerçek hayatta; “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” anlayışı yerini “giderlerse gitsinler” aldı. Üniversiteyi yüzde 1’lik başarı dilimine girerek kazanan ve 10 yılı aşkın bir mesleki eğitim alan doktorlarımız hak ettikleri özlük haklarına sahip değiller. Her gün 10’larca sağlıkçımız, şiddete maruz kalıyor. Randevu sistemindeki aksaklıkların gerçek sebeplerini gidermek yerine “randevu sadakatsizliği” diye beceriksizliklerine kılıf uyduran bir iktidar var.”, şeklinde sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.

“Koca koca binalar, büyük büyük cihazlar nitelikli insan kaynağı olmadan bir işe yarar mı?”

Avşar; “İktidar koca koca binalara büyük büyük cihazlar koyup şehrin bir ucunda özel şirket mantığıyla işletilen sağlığın metalaştırıldığı, yeterli sayıda sağlık çalışanına sahip olmayan “şehir hastaneleri” ile övülmektedir.” dedi.

“Sağlık çalışanlarımıza kapı gösterilmişken, hak ettikleri özlük hakları sağlanmamışken, şiddet sıradan adi bir suç olmuşken, sistem alaborayken koca binalar, büyük cihazlar çözüm olabilir mi?”, şeklinde iktidarı eleştiren Avşar, “Elbette hayır, maalesef iktidar her zaman olduğu gibi tıkandığında ve politika üretemez hale geldiğinde ya yaftalar ya da haftanın düşman panosuna yazıverir.” ifadelerini kullandı.

“İktidar, sağlık çalışanlarımızın sorunlarına sağduyuyla ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmalı ve önerilerimizi dikkate almalıdır”

Avşar; “İktidar, sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın sorunlarına devlet ciddiyetiyle, sağduyuyla ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmalı ve önerilerimizi dikkate almalıdır.” dedi ve önerilerini sıraladı:

“İktidar özür dilemelidir”

Her şeyden önce bu toprakların bin bir emekle yetiştirdiği en zeki çocukları yuvaya tekrar davet etmeli ve özür dilenmelidir.

Özlük hakları doktorluk mesleğine yakışır bir yaklaşımla yeniden düzenlenmelidir.

Sağlıkta şiddete karşı en ağır müeyyideler uygulanmalıdır.

Sağlık çalışanlarımızı da zora sokan bu randevu sistemini iyileştirmeye yönelik ciddi tedbirler alınmalıdır.

“Böylece yanlış tutum ve politikalarıyla yurt dışına kaçırttıkları 13 bin civarındaki nitelikli sağlık çalışanımız tekrar geri döner ve sağlık sistemimizin çarkları yeniden işler.” diyen Avşar, sözlerinin sonunda tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını ve sağlıkçıların toplumda hak ettikleri yeri elde edene kadar bu haklı mücadelelerinde destekçileri olacağını bir kez daha ifade etti.