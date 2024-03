DEVA Partili Karal: Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fakruzaruret içinde olmasını kabul edemiyoruz

İstanbul Milletvekili Hasan Karal, partisinin Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimin emekliler olduğunu belirten Karal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) emeklilerle ilgili verilen bütün önergelere iktidar partisinin olumsuz oy verdiğinin altını çizdi.

“Bu ülke,1 doların 1,5 TL’ye eşit olduğu günler yaşadı şimdi Gürcistan’ın larisi bile Türk lirasının 11 katı”

Emeklilerin yaşadıkları maddi sıkıntıların farkında olduklarını kaydeden Milletvekili Karal, “Daha birkaç gün önce Yozgat’ta et kuyruklarına girmişler, saatlerce ucuz et alabilmek için sırada beklemişler. Biz bu tabloyu kabul edemeyiz, etmiyoruz. Türkiye’nin her geçen gün biraz daha fakirleşmesini, biraz daha fakruzaruret içinde olmasını, biraz daha insanlarımızın alım gücünün azalmasını biz kabul edemiyoruz. Bu ülke,1 doların 1,5 TL’ye eşit olduğu günler yaşadı. Şimdi 3 milyon nüfuslu Gürcistan’ın larisi bile Türk lirasının 11 katı. Ülkemizi bu durumlara düşürmeye kimsenin hakkı yok” şeklinde konuştu.

“1 kuruşun bile hesabını vermeye hazırım diyebilmek her kişinin değil er kişinin işidir”

DEVA Partili Karal, Türkiye’nin yoksullukla mücadelede ‘Bu benim kaderimdir’ diyemeyeceğini vurguladı. Ehliyetsiz ve liyakatsız yöneticilerin, insanların iş başına getirilmesiyle ülkenin bu hale geldiğini ifade eden Karal, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde ‘Ben Hazine Bakanıyken önümüzden katrilyonlarca para geldi geçti ama boğazımızdan bir kuruş haram geçmedi’ dedi. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde helal süt emmiş, ülkesinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan elbette çok siyasetçi var. Ama 11 yıl ekonominin başında durmuş, 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış, katrilyonlara imza atmış bir siyasetçinin milletin karşısına çıkarak ‘1 kuruşun bile hesabını vermeye hazırım diyebilmesi’ her kişinin değil elbette er kişinin işidir. Birçok siyasetçiye nasip olmayacak bir büyük başarıdır bu. Bunu her siyasetçi kullanamaz, cesaret edemez.

“Ali Babacan liderliğinde daha önce ülkenin ekonomisini nasıl şaha kaldırdıysak yeniden ülkemizi şaha kaldıracağız”

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın tanıdığı, dünyayla tanışık ve barışık olan Genel Başkanımızı inşallah desteklerinizle, dualarınızla, gayretlerinizle bu ülkenin yönetimine getireceğiz. Ve Genel Başkanımız Ali Babacan liderliğinde, daha önce ülkenin ekonomisini nasıl şaha kaldırdıysak yeniden ülkemizi şaha kaldıracağız.”