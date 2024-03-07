CHP'li Taşcıer: AKP İçin Samimiyet Testi Burada

Cumhuriyet Halk Partisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Anayasa Mahkemesi’nin kamu emekçilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanması için yüzde iki barajını aşan sendikalara üye olma zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeyi iptal etmesi sonrası yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklama daha yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sözlerine yanıt veren Taşcıer, CHP olarak tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit şekilde ikramiye alabilmesiyle ilgili kanun tekliflerini bugün Meclis Başkanlığı’na sunduklarını belirterek, “Çalışma Bakanı’nın bugüne dek mağdur ettiği kamu emekçilerinden partisi adına özür dilemesi gerekirken, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışarak CHP’yi suçladığını görüyoruz. Kendisine de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, Çalışma Bakanlığı Memur-Sen’i memnun etme ve büyütme makamı değildir. O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer’in açıklaması şu şekilde;

“Anayasa Mahkemesi verdiği kararla birlikte, kamu emekçileri arasında ayrım yapılmasına ve çalışanları ‘bazı’ sendikalara yönlendirme girişimine dur dedi. Memur-Sen’in sadece %2 barajını aşan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi verilmesi ısrarı bu sorunun ana kaynağıdır. CHP’nin başvurusu ve AYM’nin kararı kamu emekçilerinin ikramiye almasının engellenmesi değil, yalnızca bazılarının alması uygulamasının hukuka, eşitliğe, sendika seçme özgürlüğüne ve Anayasa’ya aykırı olduğunun tespitidir. Kamu çalışanlarının ikramiye alması önünde bir engel olmadığı gibi, bu karar, tüm sendikalı kamu çalışanlarının ikramiye alabilmesinin de önünü açmıştır.”

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yandaş sendika yönetiminin peşine takılıp konuyla ilgili milleti kandırmaya çabalıyor. Sayın Işıkhan da çok iyi biliyor ki, yaptıkları Anayasa’ya açıkça aykırıydı ve iptal edileceği gün gibi belliydi. Çünkü bu girişimlerine dair yargının verdiği ilk karar bu değildi. 6. Dönem Toplu Sözleşme’de seleflerinden olan Çalışma Bakanı, Memur-Sen ile kapalı kapılar ardında benzer düzenlemeyi yüzde 1 baraj olarak kurgulamıştı. Toplu sözleşme sürecinde diğer sendikalar bu haksızlığa karşı çıkmış, başvuru sonrası da Danıştay ilgili düzenlemeyi iptal etmişti. Gerekçe, sendikalar arasında ayrıma yol açılmasının açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturacağını, eşitsizlik yaratıp çalışma barışını bozacağıydı. İktidar partisi bundan ders almak yerine, bu kararın arkasından dolaşarak yüzde 2 barajıyla karşımıza çıkmıştı. O gün de uyardık, yapılan Anayasa’ya ve Türkiye’nin taraf olduğu ILO sözleşmelerine aykırıdır dedik, ama dinlemediler. Nihayetinde AYM’nin beklenen hukuka uygun kararı açıklandı. Çalışma Bakanı’nın bugüne dek mağdur ettiği kamu emekçilerinden partisi adına özür dilemesi gerekirken, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışarak CHP’yi suçladığını görüyoruz. Kendisine de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki, Çalışma Bakanlığı Memur-Sen’i memnun etme ve büyütme makamı değildir. O makam çalışan tüm emekçilere eşit mesafede durmanın ve hepsinin hakkını savunmanın makamıdır. Bu kararda suçlanacak birileri varsa, hukuk kararlarına ve uyarılara rağmen yalnızca kendilerine fayda sağlamaya çalışan Memur-Sen yönetimi ve ülkeyi yönetenlerdir. Ama Sayın Işıkhan samimiyse de çözüm önümüzde durmaktadır.”

“CHP olarak konu ilk gündeme geldiğinden beri aynı noktadayız; ikramiye tüm sendikalı kamu emekçilerine eşit şekilde verilmeli. İktidar, sarı sendikacılık yapan Memur-Sen büyüsün diye çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaktan vazgeçmeli. Yüzde 1 barajı denendi olmadı, yüzde 2 barajı denendi olmadı. Şimdi de önümüze yüzde 3 barajıyla gelmesinler. CHP bu konuda son derece samimi; Meclis’in hemen toplanmasını ve tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit ikramiye almasını sağlamayı öneriyoruz. Bununla ilgili olarak da kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına sunmuş bulunuyoruz. AKP için samimiyet testi işte burada. Eğer hukuktan yana tavır almaya karar vereceklerse ve amaçları bir sendikayı büyütmek değil de kamu personelinin hakkını almasıysa, kanun teklifimiz tüm sendikalı kamu emekçilerinin eşit bir şekilde, baraj ayrımı olmaksızın ikramiye alabilmesini düzenlemekte. Tüm kamu çalışanları bilsin ki, sorunun kaynağı belli, çözümü basit, kimin çözümden yana olduğu da net olarak ortada.”