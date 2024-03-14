CHP'li Sarı: Söz Namustur!

CHP’li Serkan Sarı, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 2019’da sıraladığı vaatleri hatırlattı. Balıkesir için 102 söz veren Yücel Yılmaz’ın 43 vaadinin hiç birini yerine getirmediğini 20 vaadini de zamanına tamamlayamadığını açıkladı. CHP’li Sarı, “Yücel Yılmaz sözlerini tutmadı. Tutmadığı gibi şimdi bir de kalkmış yeniymiş gibi eski sözlerini makyajlayıp, CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan kopyalayıp Balıkesirlilere vaat ediyor. Kimi kandıracağını sanıyorsun Yücel Yılmaz? 5 yıldır hangi sözünü tuttun ki bugün yeni verdiğin sözleri tutacaksın?” dedi.

“Gönül Belediyeciliği” yapacağız diyerek gönülleri kırarak 5 yıldır Başkanlık yapan Yücel Yılmaz’ın Balıkesir’i yönetemediği vurgulayan CHP’li Serkan Sarı şunları söyledi:

“Bugüne kadar Balıkesirli hemşehrilerime verdiği her sözü tuttuğunu söylüyor. Hangi yüzle söylüyor? Her sözü yerine getirmeye devam edeceğini söylüyor. Hangi yüzle söylüyor? Gerçek belediyeciliği bundan sonra yapacağını vadeden Yücel Yılmaz demek ki 5 yıldır sahte belediyecilik yapmış! Bu itiraftır! Balıkesirli hemşehrilerimize yapılmış haksızlıktır. Makyajla geçen 5 yılın üzerinden şimdi de ‘kopyacı başkan’ olarak tarihe adını yazdırdın. Ne demişler? Tilki derisinden vazgeçer ama alışkanlıklarından vazgeçmez. Söz verip tutmamak AKP belediyeciliğinin anlayışıdır ve alışkanlığıdır. Balıkesir sana 5 yıl daha makyaj yapasın diye oy vermeyecek, sahte belediyecilik yapasın diye oy vermeyecek. Belediyecilik yapmamışsın bu 5 yıldır. Bundan sonra mı yapacaksın? Er olan sözünde dururdu. Söz vermek namustur!”