CHP'li Kış: Hükümet İçin Tek Kelimeyle Utanç

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AKP hükümetini, 13 yıldır tamamlanamayan Çukurova Havalimanıyla ilgili yeni bir açılış tarihi vaadinde bulunmamaya çağırdı. 2011’den beri her bakanın Mersinlilere açılış tarihi vaat ettiğini ancak havalimanının hâlâ tamamlanmadığını belirten Gülcan Kış, “8 Bakan eskiten, 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı’nın bitirilememesinin üzerinden geçen süre tam tamına 13 yıl. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet için bu, tek kelimeyle bir utançtır. Önümüzde bir yerel seçim var. Ama artık Mersin halkının bu masallara karnı tok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçtiğimiz aylarda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda “Çukurova Havalimanı ne zaman açılacak” sorusunu gündeme getirmiş, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da “2024 Ocak ayı içinde açacağız” yanıtı vermişti.

Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, havalimanının hâlâ tamamlanmadığına dikkat çekti ve AKP hükümetinin 13 yıldır Mersin kamuoyunu oyalamasına tepki gösterdi.

EN ÇOK SEÇİM GÖREN SEÇİM YATIRIMI!

Gülcan Kış, “AKP hükümetinin 21 yıldır, en çok övündüğü konular; köprü, otoyol, tüneller, mega projeler ve havalimanları oldu. “Her İl’e havalimanı açıyoruz” diye övünürken, sadece seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitirilemeyen projelerin temel atma törenlerini gerçekleştirmek de en büyük gelenekleri olmuştur. İşte buna çok güzel bir örnek vermek istiyorum sizlere. Tam bir yılan hikayesi. 3 kez temel atma töreni yapılan, 8 Ulaştırma Bakanı değiştiren Çukurova Havalimanı Projesi. İhaleye çıkarıldığı 2011 yılından beri Mersin’in gündeminde olan Çukurova Havalimanı, en çok seçim görme rekoru kırarak, AKP’nin seçim yatırımı olarak tarihe geçmiştir” dedi.

“HER BAKAN SÖZ VERDİ, TUTAMADI”

Basın toplantısında 28 Mayıs 2013 yılında yapılan temel atma töreninden fotoğraflar paylaşan Gülcan Kış, 2014 Yerel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelen o temel atma törenine dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kültür Bakanı Ömer Çelik’in katıldığını hatırlattı.

Kış, “Hedefleri de havalimanını 2013’teki Akdeniz oyunlarına yetiştirmekti. Tabi ki yetiştiremediler. Sonra, Mart 2016’da tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak yine vaatten öteye geçemedi. Geliyoruz Mart 2017 yılına. İkinci kez temel atma töreni gerçekleştirildi. Bu açılışta, 2018 Genel Seçimleri öncesi. 26 Mart 2017 yılına ait temel atma töreninde, 29 Ekim 2018’de hizmete gireceği sözü bizzat oraya katılan Bakanlar tarafından verildi. İkinci temel atma törenine dönemin Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan katıldı. Temel atma töreninde konuşan dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Çukurova Havalimanı için "Bizim 2019'a kadar bekleme lüksümüz ve sabrımız yok" demiştir. Ancak Havalimanını söz verilen tarihte yine yetiştiremediler” dedi.

BAKAN, VALİ VE KAYMAKAMDAN HANGİSİ DOĞRUYU SÖYLÜYOR?

AKP için seçim yatırımı hâline gelen ve hâlâ hizmete girmeyen Çukurova Havalimanı için son olarak göreve gelen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’nun önce 2023 yılı sonunu işaret ettiğini belirten Kış, Bakan Uraloğlu’nun daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda “2024 Ocak ayında açılacak” dediğini kaydetti.

Gülcan Kış “Mersin Valisi geçtiğimiz günlerde “projemiz bitti açılış için Cumhurbaşkanından tarih bekliyoruz” demiştir. Havalimanında inşaat devam ediyor. Mersin Valisi “bitti açılış için tarih bekliyoruz” diyor Tarsus Kaymakamı ise, daha 2 gün önce, havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulunduk diye internet sitesinde haber yayınlıyor. Yani, Vali bitti diyor, Kaymakam ise inşaat çalışması devam ediyor diyor. Buradan Sayın Bakan’a, Mersin Vali’sine, Tarsus Kaymakamı’na soruyorum: Hanginiz doğruyu söylüyor? Hanginiz yalan beyanda bulunuyor? 8 Bakan eskiten 3 temel atma töreni gerçekleştirilen Çukurova Havalimanı’nın bitirilememesinin üzerinden geçen süre tam tamına 13 yıl. Dile kolay. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet için bu, tek kelimeyle bir utançtır” dedi.

“MERSİN’İN 13 YILINI ÇALDINIZ”

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Çukurova Havalimanıyla ilgili yeni vaatlerin gündeme geldiğine değinen Gülcan Kış sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzde bir yerel seçim var. Ama artık Mersin halkının bu masallara karnı tok. Siz çıkıp her fırsatta köprülerinizle, otoyollarınızla, havaalanlarınızla övüneceksiniz ama bu kadar yıl içerisinde Mersinlilere söz verdiğiniz bu projeyi bitiremeyeceksiniz. Kusura bakmayın ama Mersin halkından çalınan, turizmde, ticarette, sanayide, geri kalmasına zarara uğramasına sebep olunan bu 13 yılın hesabını verilmelisiniz. Bundan sonra hiçbiriniz çıkıp; Çukurova Havalimanı ile ilgili tek bir vaatte bulunmasın! Mersinliler bu yerel seçimde cezalandırıldığı, her türlü hizmetten ve yatırımdan mahrum bırakılmaya çalışıldığı siyasi anlayışa değil, hiçbir ayrımın yapılmadığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile her bir vatandaşın kucaklandığı, verdiği sözleri tutan Mersin için alkışlanacak projelerin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı’na yeniden evet diyerek yoluna devam edecektir.”