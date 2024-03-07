CHP'li Karabat: Döviz ve altında yaşanan artışın gıda enflasyonuna olumsuz yansıyacak

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla resmi enflasyon %71 seviyesini aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’nin gıdayı ucuzlatmak yerine daha da pahalı hale getirecek adımlar attığını söyledi. İktidarın ithalat politikalarını da eleştiren Karabat; “Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı 600 bin baş besilik hayvan ithalatı yapacağını duyurdu. Uruguay’dan ilk gemi yola çıktı. Besilik danaların kilosu 3,90 dolara (124 TL) alındı. Peki, üreticiye kaça satılacak? 187 TL’ye. Yani yaklaşık 6 dolara.” dedi.

“ÜRETİCİ EZİLİYOR!”

AKP’nin makro ekonomi politikalarına da değinen Karabat, Et ve Süt Kurumu’nun ithalat eliyle hayvancılığı geliştireceği yönündeki açıklamalarını eleştirdi. “İthalatla üretici ezilmesin denilerek besilik hayvan pahalı satılıyor. Ancak üretici zaten mazotla, yem fiyatlarıyla ezilmiş durumda.” diyen Karabat, İthalatın AKP’nin elinde adeta bir sopaya dönüştüğünü ifade etti.

“İTHALAT LOBİLERİ DEVREDE!”

Yaşanan gıda enflasyonun hanelerin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan CHP’li Karabat, “Bütçeden üreticimizi destekleyip, uygun fiyatlı ithal edilen etleri de vatandaşa ucuz satarsanız, gıda fiyatlarındaki artışı frenlemiş olursunuz. Ama ithalat lobilerini destekleyen AKP’nin böyle bir derdi yok.” dedi.

Tarım Bakanı’nın aynı zamanda Et ve Süt Kurumu’nda yönetici olan danışmanının Macaristan’da hayvan satış şirketi kurduğunu belgelerle açıkladığını hatırlatan Karabat, Benzer bir senaryonun Güney Amerika ülkelerinde de devreye alındığı belirtti.

Karabat, “Şov için patates-soğan depolarını basan, marketlerde etiket kontrolü yapan AKP, gitsin Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile Mehmet Şimşek’in ofislerini bassın. Bakalım hangi ithalatçılar o ofislerde cirit atıyor!” diyerek sözlerini noktaladı.