CHP'li Aşkın Genç: Emekli Maaşları En Az 17 Bin TL Olmalı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Adalet Komisyonu’nda kabul edilen emekli ikramiyesinin en az 17 bin TL olması gerektiğini ifade ederek; “Pazarda biberin kilosu 60 TL, kasapta kıymanın fiyatı 450-500 TL… Bu şartlarda ne verilen ikramiye yeterli ne de emekliye ödenen 10 bin TL maaşlar yeterli. Biz emeklilere uygulanan bu zulmün artık bitmesini istiyoruz. Emeklilerin hak ettikleri şekilde bir hayat sürmeleri için gerekli çalışmaların, düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye ramazan ve kurban bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselecek.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin en az 17 bin TL olması gerektiğini söyledi. Genç’in açıklaması şu şekilde:

“Emeklilerimize verilen ikramiyenin 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarılması kararı verildi komisyonda. Bizler her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri itiraz etsek de bu ikramiyenin en az 17 bin TL olması gerektiğini ifade etsek de AKP’li yetkililerin oyları ile bu sadece 3 bin TL ile sınırlandırıldı.

Pazarda biberin kilosu 60 TL, kasapta kıymanın fiyatı 450-500 TL… Bu şartlarda ne verilen ikramiye yeterli ne de emekliye ödenen 10 bin TL maaşlar yeterli. Biz emeklilere uygulanan bu zulmün artık bitmesini istiyoruz. Emeklilerin hak ettikleri şekilde bir hayat sürmeleri için gerekli çalışmaların, düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz.”