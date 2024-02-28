Ali Babacan: Dünün 28 Şubatçılarıyla kol kola giren, yanıbaşından eksik etmeyenleri izliyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat’ın yıl dönümünde Twitter hesabından b ir açıklamada bulundu. Ankara Sincan’da, 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü caddeden seslendiği videoda Ali Babacan şunları söyledi:

“28 Şubat demokrasi tarihimizin bir kara lekesidir. 28 Şubat bin yıl sürecek diyenlerin şu anda ne halde olduklarını gayet iyi görüyoruz. Demokrasi ülkemizin en kıymetli değeridir. Biz her zaman tam demokrasi dedik, tam demokrasi hedefiyle de yürüyoruz. Bugün burada, bu, 28 Şubat’ta tankların geçtiği caddedeyiz. Sincan’dayız. Lale Meydanı’na hemen yakınız ve 28 Şubat’ın yıl dönümünde, o tankların geçtiği caddede biz demokrasi otobüsümüzle, DEVA otobüsümüzle buradayız. Allah bu millete bir daha böyle 28 Şubatlar göstermesin. Allah bu milleti demokrasiye kastedenlerden korusun diyorum.”

Ali Babacan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“28 Şubat’ın yıl dönümünde tankların yürütüldüğü o caddedeydim. Bugün kimin nerede durduğunu biliyoruz. Dünün 28 Şubatçılarıyla kol kola giren, ittifak kuran, yanıbaşından eksik etmeyenleri maalesef izliyoruz. 90'ların karanlık iklimine sebep olanların bugünün Cumhurbaşkanı tarafından yüceltildiğini görüyoruz. Biz doğrunun yanında olmaya, her türlü vesayet odağının karşısında durmaya, milletimizle yan yana durmaya devam edeceğiz. Bir daha yaşanmaması için 28 Şubat'ı da,mimarlarını da unutmayacağız.”