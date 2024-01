Dişleri Ömür Boyu Korumanın Püf Noktaları

Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, dişlerimizi ömür boyu korumak için doğru diş fırçalama tekniklerinden, bilinçli tüketim alışkanlıklarına kadar pratik ve etkili diş bakım yöntemlerinin önemine dikkat çekiyor. İnovatif çözümler ile dolu bu bakım yöntemleri, diş sağlığına odaklanarak, dişleri ömür boyu ağızda tutmanın sırlarını sunuyor…

SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN TEMEL ADIM: DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA

Diş sağlığının temelini oluşturan doğru diş fırçalama teknikleri, dişleri ömür boyu ağızda tutmanın ilk ve en kritik adımı olarak karşımıza çıkıyor. Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan hatalı diş fırçalama alışkanlıklarının diş sağlığını tehlikeye attığına dikkat çeken Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, “Diş fırçalamayla ilgili olan konseptimizin artık değişmesi gerekiyor, ağzımızı daha uzun fırçalamamız gerekiyor. Ama tabii uzun fırçalarken kullandığımız macunun da ayrı önemi var. Artık aşındırıcı içermeyen, dişi onarıcı, tükürük miktarını destekleyici macunlar kullanmamız lazım” dedi.

DOĞRU BESLENME DE DİŞ SAĞLIĞINI KORUYOR

Sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu sadece diş fırçalamaktan değil, aynı zamanda doğru ve bilinçli beslenmekten de geçiyor. Dt. Güzin Kırsaçlıoğlu, sağlıklı dişlere sahip olabilmek için beslenme alışkanlıklarının önemine vurgu yaparak, “Peynir lazein içermesiyle ağız ve diş sağlığını bozan mikroorganizmalar üzerinde oldukça olumsuz etkiye sahip. Yer fıstığı ise zengin fosfat içeriği ile tükürük yapısını besliyor. Yeşil çay, ada çayı antioksidan özellikleri ile tükürük yapısı ve diş eti sağlığını olumlu anlamda etkiliyor. Çilek, elma, kivi gibi yiyeceklerin ısırılarak yenmesi diş ve diş etlerinin sağlığı açısından da oldukça faydalı” açıklamalarında bulundu.

TÜKÜRÜK DİŞLER İÇİN BİR TAMPON GÖREVİ GÖRÜYOR

Ağız sağlığında genellikle göz ardı edilen bir unsur olan tükürük kalitesi, diş sağlığını koruyabilmek ve ömür boyu estetik gülüşlere sahip olabilmek için bir diğer önemli etken olarak dikkat çekiyor. Dişleri asit erozyonlarına karşı koruma, ağız kuruluğunu önleme ve dişlerde oluşabilecek aşınmaları engelleme konularında tükürük yapısının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kırsaçlıoğlu, “Bizim için tükürük ve tükürüğün kalitesi çok önemli çünkü tükürük dişi koruyucu bir unsur aslında. Dişlerin üzerinde bir film tabakası gibi kalıp yiyeceklerin asidik etkisini ortadan kaldırıyor ve bir tamponlayıcı görevi görüyor. İçerisinde kalsiyum var, fosfat var. Örneğin, sadece tükürük kalitesizliği bile çürüğe yol açabiliyor. Akışkan bir tükürüğünüz var ise dişi yıkar, ama köpüksü ve yapışkan bir yapıda ise gıda artıklarının dişe daha çok yapışmasını sağlar, daha çok diş taşı oluşumuna neden olur” dedi.