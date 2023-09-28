T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1388 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1388 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 7844 ada, 31 parsel, Arsa nitelikli, 190,78 m3 yüz ölçümlü taşınmazın borçluya ait 617/4800 hissesi satışa çıkartılmıştır. taşınmaz Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 7844 ada 31 parsel güneyinde Divan Yolu Sokak ile diğer cephelerinde ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde Sabiha Gökçen Havaalanı ve Pendorya AVM yer almaktadır. Arsa niteliklitaşınmaz Parsel geometrik açıdan dörtgene benzemekte olup eğimsiz bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde yerinde zemin + 2 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapının yaklaşık 30 yıllık olduğu öğrenilmiştir. toplam yapı alanı yaklaşık 480 m3, bitişik düzende yapılıdır, taşınmazın zemin katı iş yeri olarak kullanılmakta, çift girişli olan yapının her bir girişinden ulaşılan toplam 4 adet konut kullanımlı katlara ulaşılmaktadır, tabanda yaklaşık 150 m2 alanlı olan taşınmazda cephede çıkması bulunmaktadır. parsel üzerindeki Yapıya ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır.

Adresi : Orhangazi Mahallesi, Divan Yolu Sokak, No:3 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü : 190,78 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Pendik 8 Nolu Uygulama İmar Planında TAKS:0.20-0.40 KAKS:1.25 maksh:15,50 m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 404.906,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın takyidatındaki gibidir, dosyasındadır mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 15:00

21/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.