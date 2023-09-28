T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 00:00

Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/1988 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1988 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi, 16102 ada, 41 parsel sayılı, Bahçeli Kargir Ev nitelikli, 257,94 m2 yüz ölçümlü taşınmazın borçluya ait 40/208 hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz, Maltepeilçesi, Cevizli mahallesi, Ayhan Sokak üzerinde numara 40' a isabet eden binalı parseldir. Taşınmaz komşu 48 parseldeki, Ayhan Sokak, numara 38 de bulunan Saray apartmanın bir kısmını teşkil etmektedir. Taşınmaz batı yönde Aygan Sokak'a 18 m., kuzey yönde Pamir Sokak'a 14 m. Cephesi bulunmakta, diğer cephelerinde komşu parseller bulunmaktadır. Yakın çevresinde Binbaşı Necatibaşı İlköğretim Okulu yer almaktadır. Söz konusu taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde 41 parsel ile komşu 48 parsel üzerinekaçak olarak inşa edilmiş, kat irtifakı kurulmamış ,on üçkatlı , Mimarlık hizmetlerine esas IV.sınıf C grubu yapılardan olan ayrık nizam betonarme bir bina bulunmaktadır. Binadatoplam 54 adet daire bulunmaktadır. Söz konusu iki parsel üzerinde inşa edilen kaçak binanın, mevcut imar şartlarına göre çekme mesafeleri de dikkate alındığında tekrar ruhsata bağlanması söz konusu değildir. Taşınmazdaki borçlu arsa hissesi değeri dikkate alınarak değerleme yapıldığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 257,94 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli, 26.02.2007 - 21.05.2008 - 08.10.2010 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018-24.11.2020 T.T'li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı'nda* 5/A/4 *(Ayrık nizam, Ön bahçe:5.00 m, Yan bahçe: 4.00 m.) 0.20-0.40 /1.50emsal ,Yençok:15 kat yapılanma şartlarında Konut alanında kalmakta olup, İnşaat istikamet rölövesi ve plan notu uygulama hükümlerine göre 48 parsel sayılı yerinmin. piyesleri ve min taks sağlanamaması durumunda komşu parseller ile birlikte mütalaa edilmesi gerekmektedir.

Kıymeti : 615.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 70 parselden çekme hakkı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 14:50

22/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.